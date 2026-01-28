國銀拚亞資中心 跨境金融需求大

台灣推動亞洲資產管理中心已經一年半，去年7月高雄專區的設立，國銀陸續傳出捷報，不過根據調查顯示，台灣有高達86%的超高資產客戶（指資產10億元以上）持有境外資產，其中21%放置超過五成資產在境外，跨境金融的需求成熟，但實務上仍存在不少痛點，另外也有業者表示，家族辦公室的選擇地點，租稅負擔是很重要的考量因素。

台灣有錢人究竟在想些什麼，成為推動業務的關鍵。中信銀行及台北富邦銀行分別與波士頓顧問公司（BCG）及瑞士隆奧銀行針對全球高資產客群進行研究報告，尋找他們的投資決策模式，提供更完善的服務。

根據中信銀與BCG近期發布的「台灣超高資產客群財富洞察報告」提到，台灣高資產族群的跨境金融需求已日益成熟，但調查與訪談顯示，現行市場的最大挑戰在於缺乏統一窗口與跨境協同機制，無法有效整合境內與境外的多元需求。主要痛點包括開戶與文件流程冗長、缺乏專屬窗口、全球協調不足、生態服務缺口等，包括非金融延伸需求，例如海外置產、移民規劃、法律與醫療顧問等，缺乏整合，難以形成一站式的服務體驗。

而這些問題反映出台灣跨境金融市場正處於「需求已形成、供給待升級」的階段。高資產客戶不僅期待產品層面更加完善，更重視跨境服務在效率、協同與一致性上能否與國際市場接軌。

而在亞資中心的規劃中，市場最期待的家族辦公室，業者也透露，租稅誘因是很大的驅動力，像是新加坡對資本利得、遺產與信託所得的免稅或優惠政策，這些都成為吸引台灣客戶的重要驅動力。此外，像是專業顧問資源、制度穩定與法規透明、架構設計彈性等，也是考量關鍵。

兆豐銀行指出，金融業者陸續提出相關法規鬆綁建議，例如家族辦公室與國際資產管理業者的稅負優惠，以及私募股權基金適用產創條例等。除此之外，人才為亞資中心專區成功的關鍵因素之一，強化人才培育並提升薪資福利為首要，以留住並吸引優秀人才回台，唯有與國際接軌，資金與人才方能留在台灣。

北富銀與瑞士隆奧銀行在發布「rethink family wealth」針對全球高資產家族進行整體研究報告，其主要關注四大面向，包括第一，錢放在哪裡最安全？報告指出，全球家族最重視政治穩定、法制透明、跨境資產自由度，台灣家族比全球更敏感，尤其是在資產安全性上，而新加坡、香港仍是主要台灣客戶的主要選擇；第二，誰要接班？孩子準備好了嗎？全球將進入史上最大規模的「財富交棒潮」，有83.5兆美元於未來20至30年轉入下一代，依據觀察亞洲有超過半數第一代尚未啟動正式傳承規劃。

第三，資產怎麼配置？據觀察台灣家族從「房地產＋台股」正在轉向「全球組合＋私募資產」；第四，台灣高資產家族的價值觀正在轉變，從低調守成轉為重視家族文化與永續影響力。

另外，外銀普遍認為，與新加坡以家族辦公室為核心、香港以境外資金運籌為主、日本以龐大內需市場支撐不同，台灣的模式更著重「政策開放+在地深耕+國際接軌」。

在高資產客群持續擴大與金融體系體質穩健的背景下，台灣有望在新一輪亞資中心之爭中形成具策略性、差異化的區域定位。