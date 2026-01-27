外幣保單買氣續熱 2025年前11月新契約保費逾3,766億元、年增34％

金管會統計，去年截至11月底，壽險業外幣保單新契約保費收入折合新台幣約3,766.38億元、年成長34％，占整體新契約保費比重約41.60％、年增3.67個百分比，其中又以美元傳統型保單貢獻金額最高，美元投資型保單則成長六成為主要成長動能，保險局表示，受惠於壽險公司的商品策略和銷售力道強勁，除刺激新契約保費收入成長，還能改善資產負債的幣別錯配問題。

保險局副局長蔡火炎指出，外幣傳統型保單新契約保費收入共3,141.25億元、年增32％，外幣投資型保單新契約保費為625.13億元、年增47%。去年前十一月累計外幣保單新契約保費占整體新契約保費收入的41.60％，回顧2019～2024年占比分別為40.15％、54.07％、57.29％、54.61％、39.41％和37.93％，因保單通常仰賴招攬，保險公司的商品策略會大幅影響銷售成果，近一年外幣保單新契約占比上升，也可改善保險公司的資產負債幣別錯配問題。

蔡火炎表示，外幣傳統型保單方面，美元保單新契約保費約100.09億美元、年增37％，11月單月也比10月銷售更佳，主因是壽險商品策略和促銷力道較強，推動買氣上升；澳幣保單新契約保費約1.49億澳元，僅年增1％變化不大；人民幣保單新契約保費約0.37億人民幣，年增54%，主因也是壽險公司的銷售推動所致。整體外幣傳統型保單新契約保費銷售前三名為國泰人壽、富邦人壽和新光人壽。

外幣投資型保單方面，蔡火炎說明，美元保單新契約保費19.09億美元，年增60％，主因是壽險公司與銀行通路積極推廣，但受到美國貨幣政策的不確定性影響，11月單月銷售比10月略微下滑；澳幣保單新契約保費1.01億澳元，年減36%，反映市場觀望情緒與信心下降；人民幣保單則因大陸股市表現提升而銷售增加，賣出1.24億人民幣，年增54％。整體外幣投資型保單新契約保費銷售前三名為國泰人壽、安聯人壽和台新人壽。