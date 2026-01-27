凱基證金融評鑑表現耀眼

面對金融市場高度競爭與快速變革，凱基證券堅持「以客戶為中心」理念，2025年持續在多項金融評鑑中締造亮眼成績，囊括海內外共86項大獎，獲獎數量與獎項類型雙雙創下新紀錄，涵蓋證券經紀、財富管理、資本市場、數位創新、研究分析及永續發展等業務。

其中奪下17座國際級大獎、14座永續金融相關獎項更是寫下新猷，彰顯長期深耕金融市場的卓越成果。

凱基證券持續加大數位轉型力道，將科技創新視為提升服務效率與客戶體驗關鍵引擎，不僅摘下「國家品牌玉山獎-最佳產品獎」的國家級榮耀，更榮獲卓越證券「最佳智能理財獎」、財訊「最佳數位智能系統獎」等獎項。

凱基證券在財富管理領域，勇奪今周刊「財富管理銀行暨證券評鑑」年度評比九項大獎、財訊「財富管理大調查」五項大獎及SRP亞太區三項大獎等，協助不同客群因應市場波動、穩健累積資產。

凱基證券也持續活絡資本市場，積極推動金融業務，榮獲國際知名媒體財資雜誌（The Asset）年度六項大獎、亞洲金融雜誌（FinanceAsia）二項大獎殊榮；凱基投顧長期累積的研究實力，協助凱基證券外資機構業務市占率長居本土券商龍頭，專業團隊摘下Extel台灣最佳券商六項大獎。

此外，凱基證券2025年榮獲金管會公平待客評核前25%績優、台北市中高齡者友善企業認證、TSAA「臺灣客服中心評鑑」等榮耀；同時榮獲證交所「反詐騙評鑑卓越獎」，創下連兩年備受主管機關肯定績優紀錄。

凱基證券為證券業唯一奪得TSAA「台灣永續行動獎」四項大獎，同時榮獲TCSA「台灣企業永續獎」雙獎、天下雜誌「企業減碳溫度計」最高等級評比、台北市行動氣候獎等。

凱基證券深知人才是企業永續成長關鍵，連五年榮獲幸福企業獎，並榮獲金彝獎「傑出人才培育獎、傑出證券人才獎」等四項大獎。