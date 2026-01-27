合庫去年警示帳戶減少逾三成 大額轉出「指定聯絡人」服務上線

合作金庫銀行為宣示打詐決心，提升學生防詐觀念，於1月23日共同與臺北市政府警察局士林分局至臺北市立士林高級商業職業學校對逾千名師生進行詐欺案例分享，內容涵蓋交友詐騙、假冒公務員、假投資詐騙、假檢警詐騙、網路購物詐騙等常見詐騙手法，並透過有獎徵答與師生們互動，除強化師生對詐騙的辨識能力，更可將防詐意識帶進每個家庭，提醒家人共同守護財產安全，活動反應熱烈，深獲好評。

因應詐騙案件日益猖獗，合作金庫銀行致力防詐，走入校園，深入各社區鄰里，對當地民眾辦理防詐宣導活動，並透過多項防詐精進措施，警示帳戶2025年新增戶數較2024年減少逾三成以上，同時已辦理437場防詐宣導活動，參與人數達28,416人次，成效卓著。

另外，合作金庫銀行響應政府政策，於2025年12月23日起，推出定期性存款解約或大額轉（匯）出通知「指定聯絡人」服務。如客戶有約定指定聯絡人，於定期性存款中途解約及到期解約時，或於轉（匯）出達新台幣一定金額者，將以簡訊方式通知指定聯絡人，發揮第三人勸阻防詐之效果。

合作金庫銀行將持續配合政府各項打詐政策，深化與警方及各界合作，扎根國人防制詐騙意識，點亮防詐慧眼，善盡企業社會責任，鞏固金融守護圈。