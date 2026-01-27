鈔券面額主題票選活動太熱烈 民眾無法接收驗證碼 央行排除問題中

中央銀行辦理「台灣之美」系列鈔券面額主題票選活動，今日上午才宣布開放民眾就12項面額主題踴躍表達意見，獲得民眾熱烈的回響，首日參與人數即突破萬人，顯示民眾對鈔券改版議題高度關注。不過有民眾反應，因短時間內驗證電子郵件大幅增加，傳遞過程可能因延遲、被攔阻而未能即時送達，無法於第一時間取得驗證碼。

央行下午發出新聞稿，對此深表歉意，已積極協調相關單位處理，同時將持續滾動檢討，儘速排除干擾因素，以確保活動進行順暢。民眾倘暫時未能接收驗證碼，請稍後再行嘗試。

票選活動將持續進行至2月13日17時止，目前活動時間尚屬寬裕，央行強調，將持續優化相關機制，歡迎民眾踴躍參與，共同為新版鈔券面額主題提供寶貴意見。