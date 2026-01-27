壽險業12月底避險比率50.23%創新低 市場預期今年會更低

金管會今（27）日公布最新的保險業損益，最引市場矚目的為避險比率和外價準備金水位，最新統計顯示，壽險業在12月底的避險比率為50.23%，至少為109年統計以來，近5年的最低水準；另一方面，由於台幣匯率從8月之後持續貶值，因此外價準備金水位已累積至壽險業外匯價格變動準備金的累積餘額已達6137億元，較113年底的2196億大幅增加3941億元，大增1.79倍。

金管會先前估算，希望外價準備金的水位能儘快累積到1兆5千億元的規模，才足以因應台幣匯率升值至26、27元的風險，目前距離金管會的理想規模，還有近9千億元的差距。

業界人士指出，接下來，台美貿易必須擴大赴美投資5千億元的要求，台幣匯率勢必趨貶，再加上壽險業匯率會計制度新制，因此，不但外價金會快速累積，而且壽險業的避險比率會更低，估計今年將低於50%。

外價準備金的大增，除了台幣匯率8月之後貶值使全年升值幅度收斂至4.27%之外，金管會要求壽險業者必須將稅前盈餘增提30%至外價準備金，也是主要原因。保險局副局長蔡火炎指出，去年底實施稅前盈餘30%須提至外價準備金，13家壽險業者共提存823.37億元。

統計也顯示，12月當月的外價準備金也較11月增加千億元，且由於台幣匯率貶值，避險工具換匯成本，12月僅增加186億元，亦為近期新低水準。

保險局統計顯示，保險業稅前損益114年12月底為1937億元，較113年同期減少1478億元、43.3%。其中由於台幣去年5、6月暴力升值，使壽險業稅前損益為1569億元，較113年同期減少1586億元、50.3%；產險業稅前損益為368億元，則較113年同期增加108億元、41.5%。

對於壽險業財務投資損益，蔡火炎也說明，國外投資利益為5185億元、國內投資利益為6608億元，外價準金變動-3301億元，合計起來整體投資利益為8492億元；至於產險業的獲利，業務承保利益在12月底為743億元，財投損益為115億元，合計858億元，避險比率為50.23%，則為109年以來最低水準。