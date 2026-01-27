快訊

川普關稅玩過頭 加、歐、印全硬起來！中等強權合縱連橫抗衡美霸權

F-16失事後亡羊補牢...空軍公布空勤防寒飛行衣 落海最長保暖24小時

「臺灣之美」鈔券改版爆熱！首日萬人湧入投票 央行急公告這件事

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
央行正辦理「臺灣之美」系列鈔券面額主題票選活動，開放民眾就12項面額主題踴躍表達意見。圖／本報資料照片
央行正辦理「臺灣之美」系列鈔券面額主題票選活動，開放民眾就12項面額主題踴躍表達意見。圖／本報資料照片

央行正辦理「臺灣之美」系列鈔券面額主題票選活動，開放民眾就12項面額主題踴躍表達意見。活動推出以來，獲得社會各界熱烈的回響，首日參與人數即突破萬人，顯示民眾對鈔券改版議題高度關注，並以行動表達支持。

但因短時間內驗證電子郵件大幅增加，傳遞過程可能因延遲、被攔阻而未能即時送達，致部分民眾無法於第一時間取得驗證碼。央行對此深表歉意，已積極協調相關單位處理，同時將持續滾動檢討，儘速排除干擾因素，以確保活動進行順暢。民眾倘暫時未能接收驗證碼，請稍後再行嘗試。

本次票選活動將持續進行至2月13日17時止，目前活動時間尚屬寬裕，央行表示，將持續優化相關機制，歡迎民眾踴躍參與，共同為新版鈔券面額主題提供寶貴意見。

央行

延伸閱讀

竹市街頭塗鴉衝擊市容 議員曾資程籲規畫合法創作空間

新北民代點名淡江大橋 盼新北代表性建設躍上國幣

換新鈔啦 央行公布2月9日起全台455處提供服務 百元券限兌一百張

鈔票改版確定沒政治人物 「台灣之美」12項面額主題亮相讓民眾票選

相關新聞

鈔券面額主題票選活動太熱烈 民眾無法接收驗證碼 央行排除問題中

中央銀行辦理「台灣之美」系列鈔券面額主題票選活動，今日上午才宣布開放民眾就12項面額主題踴躍表達意見，獲得民眾熱烈的回響...

壽險業12月底避險比率50.23%創新低 市場預期今年會更低

金管會今（27）日公布最新的保險業損益，最引市場矚目的為避險比率和外價準備金水位，最新統計顯示，壽險業在12月底的避險比...

「臺灣之美」鈔券改版爆熱！首日萬人湧入投票 央行急公告這件事

央行正辦理「臺灣之美」系列鈔券面額主題票選活動，開放民眾就12項面額主題踴躍表達意見。活動推出以來，獲得社會各界熱烈的回...

12月存款不足退票張數及金額走高 存款不足退票金額創近5年半新高

央行公布去年12月存款不足退票統計，12月存款不足退票張數為4,596張，創2023年4月以來新高；存款不足退票金額為4...

新春年味濃！華南銀行揮毫送福 民眾拿春聯樂笑開懷

為迎接農曆新年，華南銀行「揮毫贈春聯」活動持續進行，第二場於27日在新生分行登場，延續首場活動的人氣與熱度，吸引許多民眾...

獨／國票證券高層人事明搬風！王祥文解任成重頭戲 這2人將接新任董總

國票金控將在明日（本周三）召開董事會，國票證券董事長王祥文的解任，會是董事會重頭戲。知情人士透露，不只國票證券董事長，國...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。