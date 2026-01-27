12月存款不足退票張數及金額走高 存款不足退票金額創近5年半新高

央行公布去年12月存款不足退票統計，12月存款不足退票張數為4,596張，創2023年4月以來新高；存款不足退票金額為43.67億元，創2020年7月以來新高；2025年全年存款不足退票張數4.2985萬張，存款不足退票合計金額381.8億元，兩項雖都較2024年小幅上揚，但從歷史統計數據來看，均處於低檔區，顯示企業與整體資金面狀況穩健、短期資金壓力不大。

存款不足退票統計，被視為金融體質的「溫度計」。央行統計，去年12月存款不足張數比率0.09％，與11月相當；存款不足退票金額之比率為0.36％ ，較11月增加0.09個百分點，主要係12月大戶退票增加所致。12月的大戶退票為公司戶，有2戶合計金額為4.3億元。

12月公司戶退票張數占全體退票張數之比重較11月減少4.73個百分點，公司戶退票金額占全體退票金額之比重較11月減少5.29個百分點；個人戶則呈反向同幅度變動。交換票據通常在月底達到最高峰，俗稱月底峰日，12月有2個月底峰日。