經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
央行公布去年12月存款不足退票統計，12月存款不足退票張數為4,596張，創2023年4月以來新高；存款不足退票金額為43.67億元，創2020年7月以來新高。路透

央行公布去年12月存款不足退票統計，12月存款不足退票張數為4,596張，創2023年4月以來新高；存款不足退票金額為43.67億元，創2020年7月以來新高；2025年全年存款不足退票張數4.2985萬張，存款不足退票合計金額381.8億元，兩項雖都較2024年小幅上揚，但從歷史統計數據來看，均處於低檔區，顯示企業與整體資金面狀況穩健、短期資金壓力不大。

存款不足退票統計，被視為金融體質的「溫度計」。央行統計，去年12月存款不足張數比率0.09％，與11月相當；存款不足退票金額之比率為0.36％ ，較11月增加0.09個百分點，主要係12月大戶退票增加所致。12月的大戶退票為公司戶，有2戶合計金額為4.3億元。

12月公司戶退票張數占全體退票張數之比重較11月減少4.73個百分點，公司戶退票金額占全體退票金額之比重較11月減少5.29個百分點；個人戶則呈反向同幅度變動。交換票據通常在月底達到最高峰，俗稱月底峰日，12月有2個月底峰日。

央行

相關新聞

鈔券面額主題票選活動太熱烈 民眾無法接收驗證碼 央行排除問題中

中央銀行辦理「台灣之美」系列鈔券面額主題票選活動，今日上午才宣布開放民眾就12項面額主題踴躍表達意見，獲得民眾熱烈的回響...

壽險業12月底避險比率50.23%創新低 市場預期今年會更低

金管會今（27）日公布最新的保險業損益，最引市場矚目的為避險比率和外價準備金水位，最新統計顯示，壽險業在12月底的避險比...

「臺灣之美」鈔券改版爆熱！首日萬人湧入投票 央行急公告這件事

央行正辦理「臺灣之美」系列鈔券面額主題票選活動，開放民眾就12項面額主題踴躍表達意見。活動推出以來，獲得社會各界熱烈的回...

12月存款不足退票張數及金額走高 存款不足退票金額創近5年半新高

央行公布去年12月存款不足退票統計，12月存款不足退票張數為4,596張，創2023年4月以來新高；存款不足退票金額為4...

新春年味濃！華南銀行揮毫送福 民眾拿春聯樂笑開懷

為迎接農曆新年，華南銀行「揮毫贈春聯」活動持續進行，第二場於27日在新生分行登場，延續首場活動的人氣與熱度，吸引許多民眾...

獨／國票證券高層人事明搬風！王祥文解任成重頭戲 這2人將接新任董總

國票金控將在明日（本周三）召開董事會，國票證券董事長王祥文的解任，會是董事會重頭戲。知情人士透露，不只國票證券董事長，國...

