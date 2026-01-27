快訊

川普關稅玩過頭 加、歐、印全硬起來！中等強權合縱連橫抗衡美霸權

F-16失事後亡羊補牢...空軍公布空勤防寒飛行衣 落海最長保暖24小時

新春年味濃！華南銀行揮毫送福 民眾拿春聯樂笑開懷

經濟日報／ 記者仝澤蓉／即時報導
華南銀行「揮毫贈春聯」活動現場熱鬧非凡，1月27日在新生分行舉行，總經理黃俊智（左六）、北一區通路中心協理卓右翔（左七）、新生分行經理郭泰良（左八）與書法好手合影留念，共同迎接新春好運。圖／華南銀行提供
華南銀行「揮毫贈春聯」活動現場熱鬧非凡，1月27日在新生分行舉行，總經理黃俊智（左六）、北一區通路中心協理卓右翔（左七）、新生分行經理郭泰良（左八）與書法好手合影留念，共同迎接新春好運。圖／華南銀行提供

為迎接農曆新年，華南銀行「揮毫贈春聯」活動持續進行，第二場於27日在新生分行登場，延續首場活動的人氣與熱度，吸引許多民眾前來參與，分行內外洋溢歡笑與濃濃年節喜氣。

活動開始時，由總經理黃俊智現場提筆揮毫，象徵新春送福、好運啟動，也為整場活動揭開熱鬧序幕。

活動過程中，多位書法老師接力揮毫，每位書法老師字體皆獨具特色，各有不同風格，從沉穩厚重到奔放流暢，展現書法藝術的多元樣貌。民眾圍在桌前欣賞書法創作，紛紛討論心儀的吉祥詞句，現場互動熱絡溫馨，不少民眾在拿到春聯後都樂笑開懷。

現場同時安排華南銀行行員化身財神爺發放紅包袋，吸引不少民眾開心拍照留念，為活動增添歡樂，也讓活動氣氛更加熱鬧。

華南銀行表示，揮毫贈春聯活動多年深受民眾喜愛，不僅提供民眾領取手寫春聯，也讓大家在輕鬆愉快的氛圍中親近書法藝術，感受迎接過年的儀式感。活動現場人潮不斷，許多民眾拿到春聯後相互分享喜悅，讓活動更添溫度，也拉近銀行與民眾之間的距離。

第三場活動將於2月4日下午2點至3點30分在台北市南京東路分行舉辦，春聯數量有限，歡迎民眾把握機會前往參與；同時也鼓勵民眾自備提袋領取春聯，讓迎春活動增添環保心意，為新的一年帶來更多祝福。

活動 華南銀行 書法

延伸閱讀

台南新化年貨大街2月10日登場 150攤齊聚、定點降「瑞雪」添年味

迎接馬年 新北發布「馬祥厚運」春聯、福袋送祝福

基隆2026馬年春聯「馬來迎吉」亮相 1元紅包委由身心障礙朋友逐一黏貼

玖壹壹執筆寫台中馬年春聯曝光 再加碼兩款隱藏版春聯

相關新聞

鈔券面額主題票選活動太熱烈 民眾無法接收驗證碼 央行排除問題中

中央銀行辦理「台灣之美」系列鈔券面額主題票選活動，今日上午才宣布開放民眾就12項面額主題踴躍表達意見，獲得民眾熱烈的回響...

壽險業12月底避險比率50.23%創新低 市場預期今年會更低

金管會今（27）日公布最新的保險業損益，最引市場矚目的為避險比率和外價準備金水位，最新統計顯示，壽險業在12月底的避險比...

「臺灣之美」鈔券改版爆熱！首日萬人湧入投票 央行急公告這件事

央行正辦理「臺灣之美」系列鈔券面額主題票選活動，開放民眾就12項面額主題踴躍表達意見。活動推出以來，獲得社會各界熱烈的回...

12月存款不足退票張數及金額走高 存款不足退票金額創近5年半新高

央行公布去年12月存款不足退票統計，12月存款不足退票張數為4,596張，創2023年4月以來新高；存款不足退票金額為4...

新春年味濃！華南銀行揮毫送福 民眾拿春聯樂笑開懷

為迎接農曆新年，華南銀行「揮毫贈春聯」活動持續進行，第二場於27日在新生分行登場，延續首場活動的人氣與熱度，吸引許多民眾...

獨／國票證券高層人事明搬風！王祥文解任成重頭戲 這2人將接新任董總

國票金控將在明日（本周三）召開董事會，國票證券董事長王祥文的解任，會是董事會重頭戲。知情人士透露，不只國票證券董事長，國...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。