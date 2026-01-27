新春年味濃！華南銀行揮毫送福 民眾拿春聯樂笑開懷

為迎接農曆新年，華南銀行「揮毫贈春聯」活動持續進行，第二場於27日在新生分行登場，延續首場活動的人氣與熱度，吸引許多民眾前來參與，分行內外洋溢歡笑與濃濃年節喜氣。

活動開始時，由總經理黃俊智現場提筆揮毫，象徵新春送福、好運啟動，也為整場活動揭開熱鬧序幕。

活動過程中，多位書法老師接力揮毫，每位書法老師字體皆獨具特色，各有不同風格，從沉穩厚重到奔放流暢，展現書法藝術的多元樣貌。民眾圍在桌前欣賞書法創作，紛紛討論心儀的吉祥詞句，現場互動熱絡溫馨，不少民眾在拿到春聯後都樂笑開懷。

現場同時安排華南銀行行員化身財神爺發放紅包袋，吸引不少民眾開心拍照留念，為活動增添歡樂，也讓活動氣氛更加熱鬧。

華南銀行表示，揮毫贈春聯活動多年深受民眾喜愛，不僅提供民眾領取手寫春聯，也讓大家在輕鬆愉快的氛圍中親近書法藝術，感受迎接過年的儀式感。活動現場人潮不斷，許多民眾拿到春聯後相互分享喜悅，讓活動更添溫度，也拉近銀行與民眾之間的距離。

第三場活動將於2月4日下午2點至3點30分在台北市南京東路分行舉辦，春聯數量有限，歡迎民眾把握機會前往參與；同時也鼓勵民眾自備提袋領取春聯，讓迎春活動增添環保心意，為新的一年帶來更多祝福。