獨／國票證券高層人事明搬風！王祥文解任成重頭戲 這2人將接新任董總

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
國票證券高層人事明日將搬風 何志強與邱榮澄將接新任董總。圖／國票金提供
國票證券高層人事明日將搬風 何志強與邱榮澄將接新任董總。圖／國票金提供

國票金控將在明日（本周三）召開董事會，國票證券董事長王祥文的解任，會是董事會重頭戲。知情人士透露，不只國票證券董事長，國票證券總經理也會換人，新的國票證券董事長、總經理人選，分別為先前擔任國票金控副董事長何志強，以及現任國票證券董事邱榮澄，將在明日下午完成所有選任程序。

據悉，明日上午會先召開國票金控董事會，完成國票證券董事的改派，把國票證券董事王祥文換成何志強；下午的國票證券董事會將由國票證券副董事長陳冠如召集，完成何志強擔任國票證券董事長的選任，最後再由何志強召開國票證券董事會，解任現任總經理，由邱榮澄擔任新的國票證券總經理。

曾任國票證券副董事長多年，先前亦為太平洋證券董事長的何志強，在證券圈人緣相當好。

據了解，何志強原本兩年多前曾是國票金重要民股黃春發推薦給人旺集團少東蔡紹中的國票證券董事長人選，但之後卻換成王祥文出任董事長，中間的緣由，據悉和蔡紹中對於日後國票金改選的布局有關，希望由他的親信王祥文出任國票證董事長，使得何志強因此也錯失國票證券董座職務。

而公股陣營之所以堅持換下王祥文，和公司治理與今年的改選都有關係。

首先，先前金管會調查國票證券承銷案未作利害關係人迴避一案，不但裁罰而且要求究責經營高層，而國票證券副董事長陳冠如要求究責被說成霸凌，之後國票證券還拒絕由國票金控審計委員會出面調查，而且長達二年多的時間不允陳冠如批閱公文，這些都和王祥文有關。

再者，和今年董事會全面改選有關，尤其人旺集團已簽下二大民間委託書徵求通路，而國票證券身為國票金股代，不論是在股東名冊、股東會紀念品發放這些在委託書徵求戰上至關重要的事務，都占有先機，倘若董事長本身不中立，公股陣營目前已買的22%股權只怕會破功，反而是對方會靠委託書徵求取勝，這也使公股非換人不可。

對此，財政部已由次長阮清華出面，親上第一線督軍，尤其在二周前的董事會，關於副董事長陳冠如是否有權批閱公文的投票，最後雖然以8比7過關，但實際上，當時一銀派在國票證券的董事並未舉手投下贊成票，而合庫代表則因為一銀未投下贊成票，誤以為公股立場轉換，也未舉手，使該案差點豬羊變色成為7比8，還好之後是國票金控前總經理蘇松輝舉手投贊成票，該案才順利過關，這讓財部非常生氣，為此一銀也更換代表人，這也展現公股在國票金控改選上態度明確、軍紀嚴格，明日國票證券董總高層更替，已成定局。

董事長 國票金控 總經理

