中信銀攜手華頓首度舉辦「華頓台灣家族企業論壇」

面對全球經濟快速變化與接班浪潮，臺灣家族企業如何在傳承與轉型間穩健前行，已成為高度關注的議題。中信銀行1月23日攜手華頓商學院臺灣校友會、財團法人華頓文教基金會，首度舉辦「華頓台灣家族企業論壇」，以「國際匯智、家族永傳」為主題，邀請於華頓商學院任教25年、曾為美國大型建築企業第三代負責人的講師William H. Alexander參與論壇，William H. Alexander指出「信任」是家族企業長治久安之本，且應搭配「專業治理」解方，助力臺灣家族企業邁向百年長青。

「華頓台灣家族企業論壇」由華頓商學院臺灣校友會會長暨華頓文教基金會董事長辜公怡、中國信託銀行財富管理事業總處總處長隋榮欣資深副總經理、華頓文教基金會執行長李卓君、中信銀行私人銀行處處長楊子宏資深副總經理及波士頓顧問公司（Boston Consulting Group, BCG）董事總經理暨合夥人翁詩涵出席，透過全球頂尖商學院的前瞻視角，結合跨國服務與家族傳承經驗，為近百位受邀貴賓提供實務引導與轉型啟發。

華頓商學院臺灣校友會會長暨華頓文教基金會董事長辜公怡於致詞時表示，美國家族企業歷經百年發展，在傳承治理和財富管理方面累積深厚經驗，期望透過本次論壇促成臺美交流，將美國成功的家族企業發展模式引進臺灣，協助健全臺灣家族企業的經營實力，進一步提升其全球競爭力。華頓文教基金會將持續關注臺灣企業領袖關注的前瞻議題，借重華頓商學院的全球影響力，深化臺灣和國際間產學合作交流。

中信銀行財富管理事業總處總處長隋榮欣資深副總經理強調，家族企業在臺灣經濟發展扮演舉足輕重的角色，隨著全球變局和世代交替，資產管理與企業治理的需求也日益多元。根據中信銀行與BCG最新發布的《2026臺灣超高資產客群財富洞察報告》顯示，臺灣高資產客群對家族辦公室概念加速普及，實際導入服務的比例目前約占兩成。此外，政府亦積極推動亞洲資產管理中心政策，於高雄專區開放「家族辦公室服務」、「未具證券投信基金性質之境外基金產品」、「保費融資服務」等多項超高資產客戶所需之金融服務，中信銀行整合海外與本地資源，深化全球客戶服務力道，再藉由跨領域團隊為核心，由稅務、法律顧問與客戶關係經理等專家，共同規劃客製化方案，協助客戶建立家族憲章與結構化的傳承系統。

本次活動特別邀請知名學者William H. Alexander針對「美國家族企業的成功策略與實踐」及「家族企業的競爭優勢與致勝之道」議題分享其觀察。William H. Alexander指出，能成功傳承至第四代以上且仍由創始家族掌控的家族企業，在美國僅占3%，多數失敗原因來自缺乏信任、溝通不良等「家族功能失調」。同時，認為成功企業須從第一代起即在文化、資源與治理三方面長期經營，並以百年企業J.M. Huber為例，透過專業化治理、資訊透明與跨世代教育，成功傳承至第六代。另一方面，William H. Alexander亦提及家族企業在長期視野、員工承諾與跨世代網絡等無形資源上具備優勢，只要建立正確治理文化，即可轉化為可持續的競爭力，實現跨世代永續經營。

值得一提的是，為了幫助與會貴賓了解臺灣家族企業的挑戰與未來契機，主辦單位特別安排William H. Alexander、中信銀行私人銀行處處長楊子宏資深副總經理與BCG董事總經理暨合夥人翁詩涵進行對談，共同深入剖析臺灣家族企業面對傳承治理和財富管理等議題時面臨到的挑戰。楊子宏資深副總累積多年服務高資產客戶的經驗，觀察到家族企業能傳承至二代甚至多代的成功關鍵，在於提早啟動規劃、建立良好溝通管道且持續檢視與調整策略；翁詩涵董事總經理則從國際視角補充，臺灣家族企業正面臨跨境資產配置與制度化治理的加速需求，必須架構兼顧全球布局與長期治理的經營策略。