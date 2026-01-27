資產品質改善 台企銀評等展望調整至「正向」twAA- 評等確認

中華信評認為，台灣中小企業銀行的資產品質在過去幾年間因採取更嚴格的授信審核而改善。中華信評預期在該行持續強化風險控管情況下，2026至2027年間資產品質可能達到近國內銀行業平均水準。中華信評已將台企銀長期發行體信用評等「twAA-」的評等展望由「穩定」調整為「正向」，同時確認長期發行體信用評等為「twAA-」，短期發行體信用評等為「twA-1+」。

此次的評等展望調整行動係反映，中華信評認為，台企銀在過去兩至三年間持續改善其資產品質，且改善趨勢可能在2026年至2027年持續。過去幾年台企銀係藉由採取更為審慎的風險控管措施與更嚴格的授信審核作業改善資產品質，進而降低逾期放款。該行的放款損失對不良資產覆蓋率已改善至與國內銀行同業相近的水準。

由於台灣企銀資產品質持續且實質性的改善，將使其對資本強度所構成的波動風險降低，中華信評因此可能將對該行風險部位的評估結果從稍弱等級上調至允當等級。這反映中華信評認為該行的資產品質不太可能出現重大惡化。

由於中華信評認為，2026年至2027年台企銀將在在審慎的資本政策支持下以適度的步調追求風險性資產的成長，進而維持資本實力，中華信評因此預測未來兩年將維持允當的資本與獲利能力，且風險調整後資本（risk-adjusted capital；RAC）比應可在前述期間維持在8.0%至8.5%。截至2025年9月底止，該行約88.6%的總調整後資本由核心資本普通股所組成。由於該行在競爭激烈的國內銀行業中規模僅屬中等，中華信評預期，該行2026年至2027 年的獲利仍將在稍弱的水準。

台企銀截至2025年9月30日的RAC比為8.1%，高於2024年底時的7.1%，此反映該行因期間將重心轉向資本計提權數較低的房貸業務而受到控管的風險性資產成長率，這點有別於過去幾年間土建融放款強勁的成長表現。由於房貸業務的資本計提低於土建融放款，前述轉變有助於該行控管其信用風險加權資產的增幅。中華信評預測在2027年底前，該行的RAC比將維持在約8%，且該行的資本水準因擁有穩定的資本緩衝空間而符合中華信評對允當等級資本與獲利能力評估認定的水準。

台企銀的評等結果持續反映該行具有的官股持股背景，以及該行對台灣銀行體系具有的中等系統重要性，使其可獲得台灣政府的潛在支持。評等結果亦反映該行在國內中小企業放款市場中穩定的市占率與良好的企業基礎。

「正向」的評等展望係反映中華信評認為對於未來兩年台企銀有三分之一的可能性會在其更積極的風險控管措施下持續將資產品質改善至接近國內銀行業的平均水準。中華信評亦預期，該行應可在同一期間維持允當的資本水準、在國內存款以及中小企業放款業務方面良好的市場地位，以及在台灣金融業中的中等系統重要性地位。