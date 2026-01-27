快訊

川普關稅常打自家人！WSJ：美盟友找中國當退路 但台灣會是北京障礙

「超級水戰」故障慘卡軌道…2男童急比劃540求救手勢 義大世界回應

鄰居洗澡全被看光！他籲室內別裝「1物品」 過來人點頭：完全沒隱私

新北民代點名淡江大橋 盼新北代表性建設躍上國幣

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北市議員陳偉杰點名即將通車的淡江大橋，適合作為呈現城市形象的代表。圖／新北市議員陳偉杰提供
新北市議員陳偉杰點名即將通車的淡江大橋，適合作為呈現城市形象的代表。圖／新北市議員陳偉杰提供

中央銀行推動新台幣鈔票改版，並宣布新版鈔券設計不再納入政治人物，近日也啟動「台灣之美」系列鈔券主題票選。新北民代認為，此舉有助於讓國幣回歸文化與土地價值，減少政治爭議，也是一個讓地方城市意象被看見的重要機會，呼籲新北市政府主動爭取，讓具代表性的建設躍上國幣。

新北市議員陳偉杰指出，國幣不僅是日常交易工具，更承載國家形象與世代記憶，設計內容若能貼近人民生活與城市風貌，將更具文化意義。他表示，自己先前已在市議會總質詢中要求市府盤點新北的重要建設與城市特色，提出具體論述，而非在鈔票改版議題上缺席。

他特別點名即將通車的淡江大橋，認為該橋兼具工程技術、美學設計與自然景觀特色，不僅是交通建設，更展現新北在公共工程與城市治理上的成果，也具備高度辨識度與象徵性，適合作為呈現城市形象的代表。

陳偉杰表示，新北在重大公共建設、工藝精神與城市發展上累積不少成果，但長期在國家級象徵中曝光有限，市府應把握這次鈔票改版的契機，提出具體策略與主張，讓新北的建設與文化被更多人看見。

他也呼籲市民踴躍參與相關票選，透過實際行動表達對台灣文化價值與城市特色的支持，讓具備深度與底蘊的城市意象，有機會成為國家記憶的一部分。

設計 鈔票

延伸閱讀

淡江大橋路跑秒殺 還有健走將登場...淡水、八里居民優先

國一銜接台64新路廊串聯淡水八里 地方敲碗期待

水源國小側門改善 加入學生創作豐富生態美化

新北藍戰將春聯「一馬平川」 被說是另類聯名

相關新聞

美元指數連跌三天 金價飆漲突破5000美元大關

這波金價大漲已漲破5000美元大關，令投資人咋舌，專家指出最大的關鍵是這幾天美元續弱，法人分析，儘管近期美國經濟數據持續...

新北民代點名淡江大橋 盼新北代表性建設躍上國幣

中央銀行推動新台幣鈔票改版，並宣布新版鈔券設計不再納入政治人物，近日也啟動「台灣之美」系列鈔券主題票選。新北民代認為，此...

凱基證券締造多項第一 創新思維接軌新世代

面對金融市場高度競爭與快速變革，凱基證券堅持「以客戶為中心」的理念，2025年持續在多項金融評鑑中締造亮眼成績，囊括海內...

影／新版鈔券即起開放主題票選 央行：政治人物不在選項內

中央銀行上午舉行記者會，表示新版鈔券改版已經啟動，將以「台灣之美」作為系列主題，即日起開放民眾到官方網站「台灣之美系列鈔...

換新鈔啦 央行公布2月9日起全台455處提供服務 百元券限兌一百張

農曆春節將近，中央銀行今日公布新鈔兌換安排，為便利民眾換領新鈔包紅包，已協調台灣銀行、土地銀行、合作金庫、第一銀行、華南...

鈔票改版確定沒政治人物 「台灣之美」12項面額主題亮相讓民眾票選

中央銀行推動新台幣鈔票改版，確定政治人物退出鈔票主題。央行今日宣布啟動「台灣之美」系列鈔券面額主題票選活動，即日起開放民...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。