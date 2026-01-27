新北民代點名淡江大橋 盼新北代表性建設躍上國幣

中央銀行推動新台幣鈔票改版，並宣布新版鈔券設計不再納入政治人物，近日也啟動「台灣之美」系列鈔券主題票選。新北民代認為，此舉有助於讓國幣回歸文化與土地價值，減少政治爭議，也是一個讓地方城市意象被看見的重要機會，呼籲新北市政府主動爭取，讓具代表性的建設躍上國幣。

新北市議員陳偉杰指出，國幣不僅是日常交易工具，更承載國家形象與世代記憶，設計內容若能貼近人民生活與城市風貌，將更具文化意義。他表示，自己先前已在市議會總質詢中要求市府盤點新北的重要建設與城市特色，提出具體論述，而非在鈔票改版議題上缺席。

他特別點名即將通車的淡江大橋，認為該橋兼具工程技術、美學設計與自然景觀特色，不僅是交通建設，更展現新北在公共工程與城市治理上的成果，也具備高度辨識度與象徵性，適合作為呈現城市形象的代表。

陳偉杰表示，新北在重大公共建設、工藝精神與城市發展上累積不少成果，但長期在國家級象徵中曝光有限，市府應把握這次鈔票改版的契機，提出具體策略與主張，讓新北的建設與文化被更多人看見。

他也呼籲市民踴躍參與相關票選，透過實際行動表達對台灣文化價值與城市特色的支持，讓具備深度與底蘊的城市意象，有機會成為國家記憶的一部分。