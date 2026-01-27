康和證券開辦德國複委託 鏈接國際金融市場

為滿足客戶在國際金融理財的服務需求，康和證券已成功開辦德國複委託交易，期能接軌更多國際金融市場，同時也正轉型為智慧券商，進一步走向AI數位科技業，將AI導入資料流程管理與大數據分析，透過持續的數位創新，協助客戶實現財富管理效益最大化。

康和證券總經理陳志豪表示，台灣投資人海外配置熱度升溫，複委託從早期偏向專業投資人使用，已逐步走向全民化、行動化與數位化，德國複委託的推出，將打造數位平台及商品平台雙引擎，建構更完整的商品架構與交易平台，讓複委託成為更多商品與新資產的重要平台；複委託不會只是單一產品，而是希望成為整合台股與海外投資的一站式入口。

隨著券商推動零接觸線上開戶與跨境市場整合服務，國人跨境投資熱度升溫，根據證券商公會統計海外複委託有效開戶數，從111年379萬戶、113年近590萬戶、到去年114年已累計突破701.1萬開戶數，且全年複委託成交量一舉突破10兆元大關，達10.75兆元新高，年增37.1%，主要成長來自一般非專業投資人。

德國是全球8大工業國之一，德國股市以DAX指數最具代表性，又稱法蘭克福指數，包含德國40家藍籌股公司，涵蓋汽車、保險、製藥、科技等多個產業，多為德國代表之大型企業，因此以反應德國經濟的DAX指數最為重要，去年指數漲幅達23%，創下最佳年度表現。

康和證券複委託線上開戶採一站式開通，免臨櫃、免紙本，只要投資人年滿18歲以上，準備好身分證、第二身分證件、中國信託銀行或台新銀行之外幣帳戶封面等，透過康和證券官網或APP尋找線上開戶入口，新戶勾選「證券戶」、「複委託」選項，完成驗證身份等程序，就可完成線上開戶，以複委託參與美、港、德股海外投資。