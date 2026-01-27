王道銀行招募儲備幹部 祭出月薪7萬、年薪破百萬元

快訊

經濟日報／ 記者葉佳華／台北即時報導

王道銀行（2897）（O-Bank）2026年儲備幹部計畫（MA Program）已熱烈開跑，開放大學以上應屆畢業生或兩年以下工作經驗者報名，儲備幹部月薪新台幣7萬元，加計年終獎金等，年薪將可達百萬以上。此外，身為國際B型企業的一員，王道銀行儲備幹部計畫更結合永續理念，優先歡迎清寒學子加入，只要持低收入戶、中低收入戶或特殊境遇家庭證明的學子，即可額外加分，優先錄用。

王道銀行儲備幹部計畫旨在培育企業金融、數位金融、金融市場、營運管理、策略發展、企業永續六大核心領域的全能型人才，在為期兩年的培訓計畫中，儲備幹部將經歷橫跨銀行前、中、後台的輪調實習，迅速掌握銀行核心業務的實際運作與管理策略，奠定堅實的專業基礎。

藉由儲備幹部計畫參與大型專案與策略規劃，從實作中快速汲取經驗，並可獲得多位副總級導師親自領航，開拓個人格局與視野；同時，王道銀行更為儲備幹部打造職涯成長藍圖，在兩年培訓中即有機會獲得兩次晉升機會，並於通過培訓考核後依個人專長與興趣分發至相關單位。

此外，王道銀行集團近年積極海外拓點，在2025年分別成立了雪梨辦事處及新加坡創投子公司，通過完整培訓且表現優異的儲備幹部也有機會前進海外歷練，擴充國際視野；而王道銀行未來也將積極擘畫Web 3.0、虛擬資產等商機，儲備幹部能親身參與銀行數位轉型與金融創新過程。

王道銀行策略發展處處長蕭至佑表示，王道銀行自轉型商銀以來，這幾年業務表現與營運績效持續精進，為了王道銀行集團的長遠發展，希望透過儲備幹部計畫來充實人才庫，精選培育未來的主管接班梯隊。

王道銀行企業永續暨溝通處處長張倫瑋也表示，王道銀行今年持續提供持有低收入戶、中低收入戶、特殊境遇家庭證明的學子，可獲額外加分、優先錄取的機會，相信這些學子在比別人更不容易的環境下，還能有與其他人相同優異的表現，一定是更優秀且付出更多努力的人。

王道銀行2026年儲備幹部計畫採線上徵件，即日起至3月31日止，歡迎大學以上應屆畢業生或兩年以下工作經驗者投遞履歷，不限科系，須具備多益（TOEIC）成績800分以上同級之外語能力。

