新安東京海上產險獲標普授予評等「A」 長期評等展望「穩定」

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

國際信用評等機構美國標準普爾（S&P）最新授予新安東京海上產險維持「A」優良等級，同時標普子公司中華信用評等公司亦將新安東京海上的長期發行體信用評等與財務實力評等為「twAA+」，評等展望維持「穩定」，證明新安東京海上產險財務健全、營運穩健且值得信賴。

新安東京海上產險是日本東京海上集團中具策略重要性的子公司，在母集團大中華策略中扮演重要角色且在亞太區獲利具顯著貢獻度。中華信評分析指出，新安東京海上產險擁有利基業務、掌控程度高的銷售通路、強大的品牌形象及高於水準的核保績效表現，未來兩年新安東京海上將透過強化風險管理機制、審慎的投資策略以及令人滿意的核保績效維持財務實力。

未來，新安東京海上產險表示，將持續依循誠信經營、公平待客與客戶權益保障之核心信念，在兩大股東日本東京海上集團與裕隆汽車集團（2201）的支持下，提供超越客戶期待的商品與服務、積極推動社會公益與普惠金融，成為多元社會中溫暖守護且值得信賴的力量，實踐「To Be a Good Company」的經營願景。

