美元指數連跌三天 金價飆漲突破5000美元大關

這波金價大漲已漲破5000美元大關，令投資人咋舌，專家指出最大的關鍵是這幾天美元續弱，法人分析，儘管近期美國經濟數據持續優於歐洲，理論上應支撐美元，但在關稅威脅、政府停擺風險與美國聯準會（Fed）獨立性疑慮交織下，政策不確定性成為主導匯市的關鍵變數，美元短線仍面臨相當的賣壓。

在美元持續走弱與全球政治經濟不確定性升溫下，黃金價格再創歷史新高，已突破每盎司5,000美元大關，帶動銀、鉑等貴金屬同步飆升，目前最新的報價為5067美元。

美元最近弱到什麼程度？統計數據顯示，美元指數連續第三天下跌，盤中一度逼近2022年以來低位，法人認為，已反映市場對美國可能與日本協調干預支撐日圓的揣測，以及川普政府對弱勢美元態度的再度強化。

法人也提到，紐約聯準銀行上周進行匯率「rate check」的指標意義，在此之後，市場解讀華府對美元走弱持容忍甚至支持立場，期權市場押注美元走貶的風險溢價也因此升至新高。日圓在日本首相與財務大臣相繼表態「將採取一切必要措施」抑制匯率異常波動後，兩日累計升值逾3%，歐元與英鎊亦隨之走強，美元相對更為弱勢。

對於其他來自地緣政治的影響，法人分析，市場對川普政府關稅政策擴散、對伊朗軍事行動威脅、政府停擺威脅以及美日可能協調干預匯市的擔憂，使部分資金從主權債與貨幣市場轉向實質避險資產，所謂「貨幣貶值交易」再度升溫。法人對比債券跟黃金指出，雖然美債殖利率當日小幅下行、理論上也具避險屬性，但在高債務與對未來通膨再起的疑慮下，黃金更被視為長期購買力保值工具。