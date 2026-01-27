純網銀 LINE Bank 推出「股票抽籤」申購服務 整合LINE即時通知

超過220萬客戶的純網銀LINE Bank（連線商業銀行）27日宣布正式推出「股票抽籤」引導申購服務。透過LINE Bank App「股票抽籤」引導頁面，能查閱「熱門抽籤股票」與個股溢價差，中籤後收到「LINE即時通知」。從「股票抽籤」選股、扣款到「中籤」，藉由LINE Bank帳戶管理交割款金流，讓投資人減少轉倉或調度資金的麻煩。

憑藉多間券商合作優勢，LINE Bank的全新「股票抽籤」引導申購服務，將逐步發展成市場上第一個橫跨多家券商的「股票抽籤」引導申購服務，讓客戶依照投資策略選擇資產配置最有利的券商入庫。LINE Bank現階段上線永豐金證券「股票抽籤」，預計未來將支援更多券商的「股票抽籤」服務。此外，在LINE Bank官方帳號裡面輸入「抽籤」，也能即時獲得抽籤標的。

根據證交所資料統計，過去十年歷史資料顯示，元月至農曆年封關日間，台股表現多呈現「漲多跌少」的態勢。LINE Bank提醒想參加「股票抽籤」或提前規劃封關及年後紅包行情的投資人，現在是開立證券帳戶的最好時機，3月31日前透過LINE Bank綁定單一券商就送LINE POINTS 200點，綁定三家券商最多可獲得LINE POINTS 600點回饋。