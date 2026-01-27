新光人壽春節服務不打烊 提前支付滿期金、生存金

農曆春節將至，台新新光金控（2887）子公司新光人壽因應保戶資金靈活運用需求，將提前給付滿期金和生存還本保險金，並提供24小時ATM現貸卡借款。同時，春節期間也提供0800專人客服、24小時智能客服、24小時網路投保、電話投保等貼心服務，陪伴民眾輕鬆安心過好年。

為讓保戶在春節期間資金調度更靈活，新光人壽保險商品之滿期金、生存金等相關保險給付，如給付日期落在2026年2月9日~2026年2月22日者，將提前於2026年2月9日給付，統計總保單數約3.2萬件、總給付金額約新台幣11億元。另外，考量保戶於春節期間仍有資金需求，若事前已申辦ATM現貸卡者，可直接利用該卡於各地之提款機借款，以因應臨時性資金需求，有借款才計算利息，相當迅速又方便。

新光人壽表示，春節期間，0800客服提供客戶服務專線0800-031-115，服務時間為每日08:30~22:00，由客服專員提供即時的服務，若非專員服務時間（22:00~翌日08:30）來電，可透過語音留電功能，留下聯絡資料，客服專員將於翌日回電。如遇緊急事件，可撥打互動式語音所提供之值班主管手機協助處理；新光人壽亦設有24小時智能客服（官網、APP、LINE官方帳號）及客戶服務專線互動式語音自主服務（IVR），提供保單相關資訊的多元查詢管道，讓保戶服務更貼心方便。

此外，針對中低收入族群及經濟困難的保戶，新光人壽也提供經濟紓困保單借款優惠約定專案，提供每一保戶最高優惠借款金額新台幣10萬元、優惠期間3年、優惠利率2.165%，活動期間自2026年3月31日止，建議有需求的保戶可善加利用，讓生活及資金運用更具彈性。

新光人壽提醒，民眾如春節期間有安排旅遊，出發前別忘了投保旅平險，除了可以委託新光人壽服務人員協助規劃旅平險保障外，也可以多加利用新光人壽24小時網路投保、電話投保樂call保、桃園國際機場第一、第二航廈、臺北與高雄國際航空站的保險服務櫃檯等通路進行投保服務；凡投保旅行平安險保戶或壽險、意外險、團體險客戶，出國目的為純旅遊，於保單有效期間內享有海外急難救援服務。新光人壽祝福大家快快樂樂出門，平平安安過好年，若有相關問題請洽新光人壽客戶服務專線0800-031-115。