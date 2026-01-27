影／新版鈔券即起開放主題票選 央行：政治人物不在選項內

快訊

攝影中心／ 記者林澔一／台北即時報導
中央銀行上午舉行記者會，表示新版鈔券改版將以「台灣之美」作為系列主題，即日起開放民眾到官網參與網路投票。圖為現有鈔券圖樣。記者林澔一／攝影
中央銀行上午舉行記者會，表示新版鈔券改版已經啟動，將以「台灣之美」作為系列主題，即日起開放民眾到官方網站「台灣之美系列鈔券面額主題票選活動專區 」參與網路投票

其中選項有台灣之美相關的12項面額主題，包括和諧共融、永續發展、運動精神、藝術美學、建築之美、科技 創新、民俗節慶、工藝之美、島嶼生態、保育植物之美、 保育動物之美及女性的光輝。

央行發行局長鄧延達表示，政治人物不在選項之內，意味著新版鈔票應該不再有政治人物出現。央行指出，票選活動自1月27日上午10時起，至2月13日下午5時截止，每位通過電子郵件驗證的民眾限投票一次，最多可勾選5項主題。票選結果將加以排序並適時對外公布，納入專業判斷與整體考量，作為新版鈔券設計的重要依據。

中央銀行發行局長鄧延達說明鈔券改版的流程。記者林澔一／攝影
中央銀行發行局長鄧延達說明鈔券改版的流程。記者林澔一／攝影
中央銀行上午舉行記者會，表示新版鈔券改版將以「台灣之美」作為系列主題，即日起開放民眾到官網參與網路投票。圖為現有鈔券圖樣。記者林澔一／攝影
