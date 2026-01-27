換新鈔啦 央行公布2月9日起全台455處提供服務 百元券限兌一百張

農曆春節將近，中央銀行今日公布新鈔兌換安排，為便利民眾換領新鈔包紅包，已協調台灣銀行、土地銀行、合作金庫、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、台灣中小企業銀行及中華郵政公司等8家金融機構，於全台設置455家指定兌鈔分行（郵局）提供服務。

新鈔兌換期間訂於2月9日（周一）至2月13日（周五）共5個營業日。其中，7家銀行共372家分行，以及中華郵政位於都會區的24家郵局，將設立「新鈔兌換專櫃」加強服務；另有59家偏遠地區郵局，則於一般營業櫃檯辦理兌換。

央行表示，為方便民眾查詢兌鈔地點，已於「新鈔兌換地點一覽表」中建立地圖連結，並透過官網、臉書及行動APP提供查詢服務，同時結合Google地圖與QR Code，方便民眾以手機快速定位。此外，央行也將於2月5日至2月12日在主要報紙刊登公告，完整列出455家指定兌鈔據點。

央行提醒，新鈔兌換期間，各兌鈔地點將張貼公告，說明兌換規範，其中100元鈔券每人限兌100張，其餘面額則依庫存情況酌量供應。由於各銀行受資金調度及庫存限額影響，每日新鈔供應數量有限，若未能兌換足額，建議民眾改至鄰近據點辦理。

央行也呼籲，為響應綠色金融與永續發展，民眾可使用仍適合流通的鈔券取代全新鈔票包紅包，兼顧祝福與環保；同時也鼓勵以數位方式發送紅包，例如透過手機門號轉帳傳遞心意，既可避開人潮，也能節省社會資源