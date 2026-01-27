快訊

凱基金控 MA 招募開跑 延攬40名跨域菁英、挑戰百萬年薪

經濟日報／ 記者葉佳華／台北即時報導
凱基金控2026儲備幹部招募啟動，預計延攬40名跨域菁英，挑戰百萬年薪。凱基金控／提供
凱基金控2026儲備幹部招募啟動，預計延攬40名跨域菁英，挑戰百萬年薪。凱基金控／提供

凱基金控2026年儲備幹部（MA）招募27日正式啟動，今年預計延攬近40位新血，涵蓋金融數位科技、投資精算、金融交易、法人金融、個人金融、財務工程及壽險營運等多項專業領域；同時開放暑期實習申請，讓有志投入金融產業的青年學子提早接軌職場，表現優異者未來也有機會在MA甄選中取得優勢。

凱基金控表示，MA制度以培養具備整合視野、跨領域潛能與決策潛力的中長期關鍵戰力為核心，規劃18個月系統性培育，由金控與子公司共同參與。內容包括高階主管授課、導師與學長姐經驗分享、職涯輔導，並安排跨單位專案與輪調歷練，協助學員在實務中快速累積經驗，為未來承擔重要職責做好準備。

因應金融產業數位化進程，凱基金控今年首度開放「金融數位科技MA」職務，並建立集團一致的遴選標準與培訓課程，確保不同子公司培養出的MA皆具備科技素養與金融專業。相關培訓將聚焦數位與科技研發專案，強化跨部門協作能力，為集團注入創新動能。

凱基金控進一步指出，金融數位科技MA未來將依個人發展取向，銜接「管理職」或「專業職」雙軌職涯發展，提供彈性且具深度的成長空間，歡迎兼具資訊理工、商管財經背景，並熟悉程式設計或數據分析的跨領域碩士以上人才加入。

為優化求職流程，凱基集團今年全面導入「一站式」應徵機制，應徵者可依志向選填金控及各子公司MA職務，透過完整評選程序，協助媒合最適合的職涯起點。甄選對象不限科系，開放海內外大學、研究所畢業生，或具兩年內工作經驗、勇於嘗試且具行動力的新世代報名。

凱基金控擁有壽險、證券、銀行、投信、股權投資與資產管理等完整的金融版圖，持續致力於整合內部資源推動成長，並以ONE KGI策略厚植人才布局。對於有志挑戰百萬年薪、追求跨域發展者，凱基金控將是最佳職涯加速器。2026年MA招募計畫申請截止日為3月31日。

