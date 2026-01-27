鈔票改版確定沒政治人物 「台灣之美」12項面額主題亮相讓民眾票選

快訊

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
央行推動新台幣鈔票改版，確定政治人物退出鈔票主題。發行局長鄧延達今宣布啟動「台灣之美」系列鈔券面額主題票選活動。記者藍鈞達／攝影
中央銀行推動新台幣鈔票改版，確定政治人物退出鈔票主題。央行今日宣布啟動「台灣之美」系列鈔券面額主題票選活動，即日起開放民眾透過網路參與投票，蒐集社會大眾對新版鈔票設計主題的偏好與意見，作為未來鈔券設計的重要參考。

央行發行局長鄧延達表示，新台幣鈔券改版案已於去年10月23日啟動，新版鈔票將以「台灣之美」為系列核心概念，期盼透過設計更新，提升民眾對新鈔券的認同感，同時凝聚社會共識。此次票選共提出12項面額主題，涵蓋「和諧共融」、「永續發展」、「運動精神」、「藝術美學」、「建築之美」、「科技創新」、「民俗節慶」、「工藝之美」、「島嶼生態」、「保育植物之美」、「保育動物之美」以及「女性的光輝」等面向。

對於是否代表確定政治人物不會出現在新版鈔券，央行發行局長鄧延達僅說，「12項裡面是沒有政治人物。」

央行指出，票選活動自1月27日上午10時起，至2月13日下午5時截止，每位通過電子郵件驗證的民眾限投票一次，最多可勾選5項主題。票選結果將加以排序並適時對外公布，納入專業判斷與整體考量，作為新版鈔券設計的重要依據。

為鼓勵民眾踴躍參與，央行也規畫抽獎活動，提供十套生肖紀念套幣與100套台灣國家公園采風系列平鑄套幣等獎項，鄧延達也提醒民眾務必認明央行官方網站參與投票，以防詐騙。

