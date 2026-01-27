「臺灣之美」系列鈔券面額主題 即日起開放網路票選

快訊

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

新臺幣鈔券改版案已於114年10月23日正式啟動，新版鈔券將以「臺灣之美」作為系列主題。為提升民眾對新版鈔券之認同感，並凝聚社會共識，央行擬訂12項面額主題，將開放民眾於央行官方網站「臺灣之美系列鈔券面額主題票選活動專區」進行網路票選，以擴大民眾參與。

票選活動資訊如下：(一) 期間：自本(115)年1月27日10時起至2月13日17時止。(二) 選項：與「臺灣之美」相關之12項面額主題，包括：和諧共融、永續發展、運動精神、藝術美學、建築之美、科技創新、民俗節慶、工藝之美、島嶼生態、保育植物之美、保育動物之美及女性的光輝(詳細說明如附件)。(三) 方式：每個通過電子郵件信箱驗證者限投票1次，最多可票選5項主題。

為鼓勵我國國民踴躍參與票選活動，央行將提供10套「丙午馬年生肖紀念套幣」及100套「臺灣國家公園采風系列」平鑄套幣作為本活動抽獎之用，相關抽獎辦法及詳細資訊請至票選網站查閱。

央行籲請民眾務必認明央行官方網站網址，切勿點擊不明網址連結或提供重要個人資料；如有任何疑義，可撥打警政署「165」反詐騙諮詢專線查證。

央行將依票選結果對12項面額主題加以排序，瞭解民眾對新版鈔券面額主題之偏好與意見，並適時對外公布；該票選結果將納入專業判斷及整體考量，作為新版鈔券設計之重要參考。

備註：

業務聯繫單位：發行局券幣科 電話：(02)2357-1945

新聞聯繫單位：秘書處聯絡科 電話：(02)2357-1561

