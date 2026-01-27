快訊

天逸財金科技發表2026年度轉型策略 聚焦AI落地與組織決策升級

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
天逸財金科技舉行2026年度策略發表會，聚焦在技術迭代加速的環境下，企業如何調整決策機制。圖／天逸財金科技提供
天逸財金科技舉行2026年度策略發表會，聚焦在技術迭代加速的環境下，企業如何調整決策機制。圖／天逸財金科技提供

天逸財金科技於舉辦「2026年度策略發表會」，向合作夥伴及內部同仁說明年度轉型策略。發表會聚焦在技術迭代加速的環境下，企業如何調整決策機制，並透過AIO（All In One）架構將AI應用從「概念驗證」推向「規模運轉」。

天逸財金科技董事長林勇廷表示，面對外部變動，企業競爭力取決於「速度、紀律、執行力」是否落實在每日工作中，因此鼓勵團隊必須深入客戶問題與管理現場，讓技術不再只是高深的概念，而是能真正協助企業「做得出來、做得下去」的解決方案。

針對企業轉型的衡量標準，天逸財金科技副總經理黃國倫指出，導入工具並非終點，真正的價值在於組織是否能「更快做決策、把管理做得更清楚」。他分析，許多企業在導入AI時常因流程未優化或資料散落而受阻，天逸財金科技主張在導入技術前，必須先定義核心問題並優化路徑，避免出現「工具都上了，流程卻原地踏步」的落差。

天逸財金科技顧問服務處處長李宗霖則說，天逸財金科技的顧問服務強項在於「可落地性」，並非止於診斷報告，而是結合系統架構與組織運作，將抽象的轉型目標拆解為具體的日常流程，降低實施過程中的風險。

在技術佈局上，天逸財金科技正式推出AIO一條龍AI服務架構，技術研發處處長楊伯韡表示，企業導入生成式AI最在意的莫過於「可信與可控」。天逸VTAIO解決方案採用RAG（檢索增強生成）架構，強化資訊溯源，並支援PDF、Office、SQL等多格式資料。

該方案強調「私有化部署」，確保敏感資料留在企業內部，並對應ISO/IEC42001與27001等國際安全標準。透過閉環流程，將企業文件資產轉化為即時調用的知識庫，讓AI應用能兼顧治理合規與營運效率。

林勇廷表示，2026年將是AI產品從驗證轉向「規模化導入」的關鍵一年。天逸財金將持續投入資源提升產品成熟度與生態合作，確保AI不僅是新穎的技術，更能成為企業日常管理中不可或缺的價值驅動力。

AI 科技 董事長

