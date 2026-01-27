金價漲不停！銀樓牌價站上2萬元 臺銀這樣看後市

金價持續飆漲，隨國際金價登上每英兩5,000美元，國內銀樓牌價昨（26）日衝上每台錢20,030元，首度見到2萬元大關，時間較業者原先預期的第2季提早達標。業者觀察目前尚未見到有大量賣壓出籠。

臺銀黃金存摺牌價昨日盤中最高價來到每公克5,193元，單單一日就上百餘元。展望本周，臺銀金市報告分析，季均線上揚，中期趨勢偏多，上周金價高低點逐日上移，各天期均線維持多頭排列型態，呈現強勁上升趨勢，有機會繼續上行再寫歷史紀錄。

不過，臺銀指出，上周金價上漲接近400美元，短線漲幅偏大，部分資金可能轉趨觀望，若全球地緣政治局勢出現緩和，避險需求下降，引發資金流出金市，金價恐出現較大幅度回測。本周美聯準會將召開利率決策會議，目前普遍預期將維持現行利率不變，而會後聲明將為後續的降息步調帶來指引，為市場觀察重點。

台北市金銀珠寶公會副理事長石文信表示，目前實體黃金市場仍未見爆大量，只是目前已進入國內購買黃金旺季，以當天下午正好一位客人領到年終獎金後來買入約1兩重項鍊，另一位是賣出約3兩重金飾。