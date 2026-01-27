快訊

RCA汙染案…上千人工殤、逾百人罹癌 苦等正義30年

近8成高中生、5成國小生化妝…恐買到劣質品 民團籲制定選購指引

兩波冷空氣接力…今北台灣愈晚愈冷轉雨 這時間低溫探11度

金價漲不停！銀樓牌價站上2萬元 臺銀這樣看後市

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導
金價持續飆漲，隨國際金價登上每英兩5,000美元，國內銀樓牌價26日衝上每台錢20,030元，首度見到2萬元大關。聯合報系資料照
金價持續飆漲，隨國際金價登上每英兩5,000美元，國內銀樓牌價26日衝上每台錢20,030元，首度見到2萬元大關。聯合報系資料照

金價持續飆漲，隨國際金價登上每英兩5,000美元，國內銀樓牌價昨（26）日衝上每台錢20,030元，首度見到2萬元大關，時間較業者原先預期的第2季提早達標。業者觀察目前尚未見到有大量賣壓出籠。

臺銀黃金存摺牌價昨日盤中最高價來到每公克5,193元，單單一日就上百餘元。展望本周，臺銀金市報告分析，季均線上揚，中期趨勢偏多，上周金價高低點逐日上移，各天期均線維持多頭排列型態，呈現強勁上升趨勢，有機會繼續上行再寫歷史紀錄。

不過，臺銀指出，上周金價上漲接近400美元，短線漲幅偏大，部分資金可能轉趨觀望，若全球地緣政治局勢出現緩和，避險需求下降，引發資金流出金市，金價恐出現較大幅度回測。本周美聯準會將召開利率決策會議，目前普遍預期將維持現行利率不變，而會後聲明將為後續的降息步調帶來指引，為市場觀察重點。

台北市金銀珠寶公會副理事長石文信表示，目前實體黃金市場仍未見爆大量，只是目前已進入國內購買黃金旺季，以當天下午正好一位客人領到年終獎金後來買入約1兩重項鍊，另一位是賣出約3兩重金飾。

金價 臺銀 市場

延伸閱讀

五股開臺尊王過爐大典3月8日起駕 金價飆漲今年是否鎔金再議

金價直直漲 楊金龍：近半年未再買進黃金 全球主要是這五國央行大買

桃園銀樓遭2男搶奪42萬金飾 警9小時查緝犯嫌到案

非投等債、黃金商品 可留意

相關新聞

建築貸款餘額 幾近零成長

央行昨（26）日公布去年12月消費者貸款及建築貸款餘額統計，其中，房貸餘額11.58兆元雖然續創新高，但年增率下滑至4....

一年半總體檢 亞資中心管理資產 提前達標規模衝4.7兆元

賴總統上任以來，積極推動亞洲資產管理中心，去年7月更啟動高雄專區，為全台首座金融示範專區，透過放寬法規吸引高資產客戶，對標香港、新加坡，搶攻富豪財富管理商機。本報針對亞資中心運作一年半、高雄專區啟動半年以來的執行成效，以總論、銀行篇、壽險篇、證券篇，進行總體檢。

TISA 租稅優惠 近期上桌

據了解，目前市場最關注的TISA（個人儲蓄帳戶）的租稅優惠，金管會也與主管機關財政部進行跨部會協調，預料近期將有具體共識...

年終獎金放大術 銀行教戰

國銀傳授年終放大術。台北富邦銀行建議善用股債理財 「多元＋避險」配置，且股優於債、債優於現金，擇優布局新興亞洲市場股票，...

中信打造 ATM 打詐新防線

中國信託商業銀行致力以科技創新預防及遏止金融詐欺犯罪，守護民眾財產安全，昨（26）日攜手台南市政府舉辦「AI 防詐再升級...

國銀對陸曝險降至14.5％

立法院財政委員會昨（26）日討論台美關稅貿易協議，立委郭國文指出，台灣近年大幅降低對中國大陸投資依賴、對美投資明顯增加，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。