日圓勁升 台幣連三紅

由於市場高度警戒美日可能連手干預匯市，日圓兌美元匯率26日一度勁升1.5%至153.31，延續上周五強勁反彈走勢。日本財務大臣片山皋月不願回應美日是否可能聯手干預匯市，僅說正密切關注匯率，日本外匯事務負責官員三村淳則說，就外匯與美國保持密切聯繫。

受到美元指數大跳水、日圓又快速升值影響，加上台股昨（26）日終場站上32,000點續創新高，新台幣兌美元匯率昨日走升，早盤一度勁揚1.68角，一舉升破31.5元關卡，不過，午盤過後升幅收斂，終場收在31.508元，升值7分，為連三紅，創下今年初以來次高紀錄，總成交量為19.38億美元。

匯銀主管認為，接下來短線的台幣走勢，將取決於兩大重點，第一，日圓將密切關注日本當局是否會進場干預匯市，若日圓繼續升值，將會影響亞幣及台幣後續走勢；第二是外資動向。

根據日銀26日發布的經常帳數據，受財政因素影響，預計27日經常帳將減少6,300億日圓，雖大於貨幣經紀商的預測，但差距並沒那麼大，而且也低於2022年以來最小的一次干預規模（7,290億日圓），令外界難以斷定當局已干預匯市。

日生基礎研究所資深經濟學家上野剛志說：「數千億日圓的落差是常有的事，所以政府可能並未干預。他們可能只是進行了『匯率檢查』而未實際干預。即便真的出手，規模也非常小。」

有關詢價的報導，可能會讓市場不敢進一步放空日圓，進而引發日圓空頭部位遭軋空。原先這些空頭部位出現十年來最大增幅。

另外，馬元匯率升至逾七年來最強水準，主要受惠於市場對馬來西亞在AI供應鏈中的角色，以及對該國經濟成長前景的樂觀。馬元兌美元匯率26日盤中勁升0.8%，至3.9750馬元兌1美元，創下2018年6月以來最強水準，自2024年迄今已升值逾13%。