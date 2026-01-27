IMF 點名台灣 美元曝險部位是匯市的45倍 央行：不緊張

國際貨幣基金（IMF）最新全球金融穩定報告當中，點名台灣對美元曝險部位是匯市規模約45倍，風險遠高於韓國。對此，中央銀行總裁楊金龍昨（26）日表示，IMF並不熟悉台灣實際情況，此數據有誤解，若根據央行計算，台灣倍數約22倍左右，強調央行不會很緊張，「我們覺得很EASY！」

立法院財政委員會昨日邀集六大財經部會首長就「針對台美關稅貿易協議內容，對國家整體財經、國內產業與就業、股匯市場與各項民生通膨之影響與因應策略」進行專題報告並備質詢。

立委賴士葆、王鴻薇皆關切，IMF最新全球金融穩定報告當中，點名台灣持有的美元計價資產匯率曝險程度，高達外匯市場交易量的45倍，且風險遠高於韓國的25倍、日本的20倍，德法義則是個位數。

對此，楊金龍直言，IMF對於匯率曝險的評估是誤解，事實上，若根據央行計算，台灣倍數約22倍左右，曝險倍數沒有IMF估算這麼高，因此對於該報告內容不會感到緊張，他也表示，IMF有時候對於台灣的經濟成長率預估落差很多，認為IMF對於台灣的實際情況並不了解，「我們覺得很Easy」，但對於該報告內容會參考。

王鴻薇則建議，中央銀行總裁應寫信向IMF澄清並要求更正，楊金龍說，「這是小題」，不必要寫信，在國會殿堂上說明，45倍是不正確的數字，這樣就足夠了。楊金龍認為，IMF的計算並未精確掌握到倍數，不過，他也強調，當時IMF的報告釋出時，台灣金融市場表現也沒有因此而出現驚慌。

立委也關注台灣金融機構仍持有大量美債，金管會主委彭金隆表示，持有美國公債占金控比例相當低，而壽險業則多持有公司債。銀行局長童政彰指出，因應美元升值議題，及基於風險分散的考量，金融機構已逐漸下降美債持有量。

彭金隆指出，銀行業和壽險業各別持有的美國公債部位都不到新台幣1兆元，且金融機構主要持有的是公司債，而非美國公債。