建築貸款餘額 幾近零成長

央行昨（26）日公布去年12月消費者貸款及建築貸款餘額統計，其中，房貸餘額11.58兆元雖然續創新高，但年增率下滑至4.4%；另外，建築貸款餘額3.45兆元，月減159.16億元，年增率0.27%，也逼近零成長。

從購置住宅貸款餘額淨增額來看，去年12月購置住宅貸款餘額比11月增加486.3億元，雖高於11月淨增額427.48億元，不過，從年增率來看，12月購置住宅貸款餘額年增率僅4.46%，不僅低於11月年增率的4.81%，也創下2018年1月來新低。

央行官員分析，購置住宅貸款年增率呈現下滑，主要是跟全台房市買賣移轉棟數年增率下滑有關，由於交易量下滑，貸款量也跟著下滑。根據房仲統計，去年全年買賣移轉量合計為26.1萬棟，與2024年的35萬棟相比，年減25.5%，寫下近九年來新低，也是史上第三低。

建築貸款餘額方面，12月降至約3.45兆元，月減約159.16億元，年增率0.27%，也比11月年增率0.68%下滑。

央行指出，由於建築貸款整體規模較小，容易受到某個個案的因素影響當月餘額增減，不過，年增率下滑基本上已是難以改變的趨勢，這一波從2021年起年增率開始趨緩，更在2023年跌破雙位數成長，去年9月一度轉為負成長，10月年增率小幅回升至0.01%、11月升至0.68%，但12月再度滑落至0.27%，顯示受到整體政府健全房市政策影響，建商對於市場氛圍及態度保守。