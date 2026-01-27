快訊

台灣歷來最嚴重公害…RCA汙染案上千人工殤、逾百人罹癌 苦等正義30年

近8成高中生、5成國小生化妝…恐買到劣質商品 民團籲制定選購指引

中信打造 ATM 打詐新防線

經濟日報／ 記者葉佳華／台北報導
中信銀行攜手台南市政府舉辦「AI 防詐再升級 金融科技ATM打詐新防線」記者會。台南市長黃偉哲（前排左五）、金管會副主委陳彥良（前排左六）、中信銀行總經理楊銘祥（前排左四）及中信育樂董事長陳國恩（前排左三）等人共同合影。中信銀行／提供
中信銀行攜手台南市政府舉辦「AI 防詐再升級 金融科技ATM打詐新防線」記者會。台南市長黃偉哲（前排左五）、金管會副主委陳彥良（前排左六）、中信銀行總經理楊銘祥（前排左四）及中信育樂董事長陳國恩（前排左三）等人共同合影。中信銀行／提供

中國信託商業銀行致力以科技創新預防及遏止金融詐欺犯罪，守護民眾財產安全，昨（26）日攜手台南市政府舉辦「AI 防詐再升級 金融科技ATM打詐新防線」記者會，在金管會副主委陳彥良、中國信託育樂公司董事長陳國恩及多位貴賓的見證下，由台南市市長黃偉哲及中國信託銀行總經理楊銘祥共同宣布，透過公私部門協力模式，於台南市持續鋪設由中信銀行自建的人工智慧（AI）防詐ATM及通報機制，結合金融科技與警政資源，打造即時預警與聯防體系。

台南市市長黃偉哲致詞時表示，打擊詐騙絕不能止步，台南市自2025年5月起率先推動「口罩ATM防詐」政策，利用AI影像辨識與語音提醒降低車手提領率，並配合警察局積極推動打詐，使台南市在六都打詐成效中名列前茅，期盼藉由台南市政府與中信銀行合作，有效打造出守護市民、攔阻詐騙的防線。

中信銀行總經理楊銘祥則指出，打詐是一場長期抗戰，需要政府、司法、金融業以及民眾一起努力，此次合作就是「跨域共治」的最佳範例。金融業為防詐的第一線，為了即時保護民眾的財產安全，將繼續精進作業流程，降低民眾的不便。

中信銀行目前已於全台鋪設逾500台AI防詐ATM，結合AI影像分析與多重安全機制，針對疑似車手未露出五官、異常提領、短時間內高頻次交易等高風險樣態進行即時偵測。當系統判定交易具潛在詐騙風險時，ATM將透過畫面與警示音提醒民眾注意交易風險，協助即時中止或重新確認交易，降低受騙可能性。

本次合作除了將於台南市擴大鋪設具備AI防詐功能的中信銀行ATM，雙方更將建立即時通報合作機制。當ATM偵測到異常行為達一定時間仍未解除時，便會自動依流程通報台南市政府勤務指揮中心到場釐清，強化跨機關聯防與應變效率。

中信銀行強調，透過金融科技與AI防詐應用，能將防詐關卡設立至交易當下，提升高風險行為辨識命中率，藉由公私協力與科技創新，打造兼顧流程串接與個資保護原則的協作機制，建構安全、公平的金融環境。

中信銀行 台南 金融科技

延伸閱讀

中國信託攜手台南市政府 ATM打詐結合警政資源

佳尼特基金會捐百萬禮券 嘉惠台南千家邊緣戶

臺南開基玉皇宮五度贊助監護兒少添新衣

北門頭港排水工程竣工 白河水庫清淤土方減碳排近9成

相關新聞

IMF點名台灣…美元曝險部位是匯市45倍 央行：不緊張

國際貨幣基金（IMF）最新全球金融穩定報告當中，點名台灣對美元曝險部位是匯市規模約45倍，風險遠高於韓國。對此，中央銀行...

【專家之眼】央行重砲回擊經濟學人，無言以對國際貨幣基金？

2025年11月14日，《經濟學人》以專題報導點名台灣，直指央行為維持出口競爭力而長期壓抑匯率，已誘發了「台灣病」（Ta...

建築貸款餘額 幾近零成長

央行昨（26）日公布去年12月消費者貸款及建築貸款餘額統計，其中，房貸餘額11.58兆元雖然續創新高，但年增率下滑至4....

一年半總體檢 亞資中心管理資產 提前達標規模衝4.7兆元

賴總統上任以來，積極推動亞洲資產管理中心，去年7月更啟動高雄專區，為全台首座金融示範專區，透過放寬法規吸引高資產客戶，對標香港、新加坡，搶攻富豪財富管理商機。本報針對亞資中心運作一年半、高雄專區啟動半年以來的執行成效，以總論、銀行篇、壽險篇、證券篇，進行總體檢。

TISA 租稅優惠 近期上桌

據了解，目前市場最關注的TISA（個人儲蓄帳戶）的租稅優惠，金管會也與主管機關財政部進行跨部會協調，預料近期將有具體共識...

年終獎金放大術 銀行教戰

國銀傳授年終放大術。台北富邦銀行建議善用股債理財 「多元＋避險」配置，且股優於債、債優於現金，擇優布局新興亞洲市場股票，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。