國銀對陸曝險降至14.5％

立法院財政委員會昨（26）日討論台美關稅貿易協議，立委郭國文指出，台灣近年大幅降低對中國大陸投資依賴、對美投資明顯增加，關切金融機構對陸曝險是否仍偏高，需降到多少才安全？金管會主委彭金隆回應，本國銀行對陸曝險最高曾達淨值的七成，目前已降至約14.59%，與整體全球布局調整有關。

郭國文表示，從國家安全的角度思考，台灣過去以西進策略深耕大陸市場，近年來逐漸轉向東進，加大對美國的經貿往來，2011年對大陸投資金額約143.8億美元、對美國僅約7.3億美元，截至2024年對大陸依賴度降低七成，對美則增加近20倍，金融機構對陸曝險應降至多少才能擺脫對大陸的依賴？彭金隆認為，對於單一市場的依賴程度愈高，所承受的風險也就愈高，而國銀對陸曝險正在下降中。

彭金隆表示，過去歷史上國銀對陸曝險曾占高達整體銀行淨值的七成，目前約降至14.59%左右，曝險降低主要受到國銀的全球布局影響，金管會並未針對國家安全的角度設定具體數值，但將持續站在監理角度監督金融機構的風險控管。

根據金管會銀行局統計，去年截至12月底，國銀對陸曝險總額約新台幣7,008億元，其中，授信為最大宗，達4,954億元，投資次之，約1,575億元，資金拆存僅479億元，占整體國銀海外曝險比重約4.63％，少於美國的4兆2,418億元、澳洲的1兆1,895億元，以及日本的9,947億元；對比2024年統計，國銀對陸曝險約8,544億元，其中，授信約5,631億元、投資2,310億元、拆存602億元，占整體國銀海外曝險比重約6％，相當於去年減少1,536億元對陸曝險。

銀行局分析，海外曝險變化主因是全球供應鏈重組，導致海外企業和台商的資金需求發生變化，另一方面，大陸近年受到房地產市場拖累，加上景氣衰退影響，國銀的授信和投資都因此減少。