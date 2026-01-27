TISA 租稅優惠 近期上桌

據了解，目前市場最關注的TISA（個人儲蓄帳戶）的租稅優惠，金管會也與主管機關財政部進行跨部會協調，預料近期將有具體共識，將為亞資中心輸入強心針。

目前TISA帳戶部分，已有38檔TISA級別基金、37檔好享退及退休準備平台專案基金，創新型ETF部分，則有22檔主動式ETF申請、11檔掛牌，台日跨境ETF更已在去年9月18日掛牌。而被視為亞資中心的先行試點指標─高雄專區，則已鬆綁38項業務，並且已有18家銀行、11家投信投顧業者、八家證券商與六家保險公司獲准進駐試辦業務。

金融研訓院院長高一誠則直言，銀行扮演最重要的參與者，根據研訓院針對金融從業人員對政府推動亞洲資產管理中心政策調查，發現「建構個人投資儲蓄帳戶（TISA）」（44.4%）、「設置高雄資產管理專區」（56.3%）的關注度，相較於前次的調查結果（16.9%）、（31.4%）大幅提升。

在全球資金版圖重組、供應鏈移轉的關鍵時刻，金管會以「留財、引資」為雙核心戰略，推動台灣邁向「亞洲資產管理中心」。這項政策不只是監理鬆綁，更是一場結構性升級，目標是讓金融業從被監理者，成為推動國家競爭力的核心產業。

金管會主委彭金隆說，將以「金融發展與亞資中心策進會」、「四大會計師事務所諮詢平台」與「金融市場卓越計畫」三路並進，建立從監理、產業到未來藍圖的完整推進體系。

彭金隆強調，台灣要迎接的是全球金融市場的競爭，不能再「閉門造車」，必須集思廣益、借重各方專業，讓政策視野與制度設計提前對接國際。

第一個推動引擎是「亞資策進會」。該會由13家金控公司負責人、金融總會及金融研訓院組成，聚焦未來市場發展與國際競爭力的策略建言。策進會的成立，是為了讓政策討論不再停留於「今天的問題」，而要預見「明天與後天」的挑戰，包括財管業務的國際化、資金跨境運用便利化與金融創新的監理設計等。（系列四之一）