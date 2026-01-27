快訊

台灣歷來最嚴重公害…RCA汙染案上千人工殤、逾百人罹癌 苦等正義30年

近8成高中生、5成國小生化妝…恐買到劣質商品 民團籲制定選購指引

TISA 租稅優惠 近期上桌

經濟日報／ 記者廖珮君林勁傑／台北報導

據了解，目前市場最關注的TISA（個人儲蓄帳戶）的租稅優惠，金管會也與主管機關財政部進行跨部會協調，預料近期將有具體共識，將為亞資中心輸入強心針。

目前TISA帳戶部分，已有38檔TISA級別基金、37檔好享退及退休準備平台專案基金，創新型ETF部分，則有22檔主動式ETF申請、11檔掛牌，台日跨境ETF更已在去年9月18日掛牌。而被視為亞資中心的先行試點指標─高雄專區，則已鬆綁38項業務，並且已有18家銀行、11家投信投顧業者、八家證券商與六家保險公司獲准進駐試辦業務。

金融研訓院院長高一誠則直言，銀行扮演最重要的參與者，根據研訓院針對金融從業人員對政府推動亞洲資產管理中心政策調查，發現「建構個人投資儲蓄帳戶（TISA）」（44.4%）、「設置高雄資產管理專區」（56.3%）的關注度，相較於前次的調查結果（16.9%）、（31.4%）大幅提升。

在全球資金版圖重組、供應鏈移轉的關鍵時刻，金管會以「留財、引資」為雙核心戰略，推動台灣邁向「亞洲資產管理中心」。這項政策不只是監理鬆綁，更是一場結構性升級，目標是讓金融業從被監理者，成為推動國家競爭力的核心產業。

金管會主委彭金隆說，將以「金融發展與亞資中心策進會」、「四大會計師事務所諮詢平台」與「金融市場卓越計畫」三路並進，建立從監理、產業到未來藍圖的完整推進體系。

彭金隆強調，台灣要迎接的是全球金融市場的競爭，不能再「閉門造車」，必須集思廣益、借重各方專業，讓政策視野與制度設計提前對接國際。

第一個推動引擎是「亞資策進會」。該會由13家金控公司負責人、金融總會及金融研訓院組成，聚焦未來市場發展與國際競爭力的策略建言。策進會的成立，是為了讓政策討論不再停留於「今天的問題」，而要預見「明天與後天」的挑戰，包括財管業務的國際化、資金跨境運用便利化與金融創新的監理設計等。（系列四之一）

市場 金管會

延伸閱讀

台積電（2330）一張買不起？立委拋「比照美股」一股就能買…網讚：零股有價差

金融業美債曝險受關注 彭金隆：持有比例不高

買不起台積電？ 立委促檢討千股制門檻 金管會彭金隆這麼說

彭金隆：台美關稅協議 有助台股朝正面方向進展

相關新聞

IMF點名台灣…美元曝險部位是匯市45倍 央行：不緊張

國際貨幣基金（IMF）最新全球金融穩定報告當中，點名台灣對美元曝險部位是匯市規模約45倍，風險遠高於韓國。對此，中央銀行...

【專家之眼】央行重砲回擊經濟學人，無言以對國際貨幣基金？

2025年11月14日，《經濟學人》以專題報導點名台灣，直指央行為維持出口競爭力而長期壓抑匯率，已誘發了「台灣病」（Ta...

建築貸款餘額 幾近零成長

央行昨（26）日公布去年12月消費者貸款及建築貸款餘額統計，其中，房貸餘額11.58兆元雖然續創新高，但年增率下滑至4....

一年半總體檢 亞資中心管理資產 提前達標規模衝4.7兆元

賴總統上任以來，積極推動亞洲資產管理中心，去年7月更啟動高雄專區，為全台首座金融示範專區，透過放寬法規吸引高資產客戶，對標香港、新加坡，搶攻富豪財富管理商機。本報針對亞資中心運作一年半、高雄專區啟動半年以來的執行成效，以總論、銀行篇、壽險篇、證券篇，進行總體檢。

TISA 租稅優惠 近期上桌

據了解，目前市場最關注的TISA（個人儲蓄帳戶）的租稅優惠，金管會也與主管機關財政部進行跨部會協調，預料近期將有具體共識...

年終獎金放大術 銀行教戰

國銀傳授年終放大術。台北富邦銀行建議善用股債理財 「多元＋避險」配置，且股優於債、債優於現金，擇優布局新興亞洲市場股票，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。