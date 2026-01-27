一年半總體檢 亞資中心管理資產 提前達標規模衝4.7兆元

快訊

經濟日報／ 記者戴玉翔黃于庭／台北報導
亞洲資產管理中心推動至今一年半，在缺少稅負優惠、外匯鬆綁等制度下，以不到二年的時間，達到金融總管理資產4.7兆元。 聯合報系資料照
賴總統上任以來，積極推動亞洲資產管理中心，去年7月更啟動高雄專區，為全台首座金融示範專區，透過放寬法規吸引高資產客戶，對標香港新加坡，搶攻富豪財富管理商機。本報針對亞資中心運作一年半、高雄專區啟動半年以來的執行成效，以總論、銀行篇、壽險篇、證券篇，進行總體檢。

亞洲資產管理中心推動至今一年半，在缺少稅負優惠、外匯鬆綁等制度下，以不到二年的時間，達到金融總管理資產4.7兆元，比原訂的二年新增4兆元，提前半年達陣，讓市場為之一振，在法規鬆綁部分，原訂二年鬆綁54項法規，如今已經達成46項。

這項成績比預期好很多，超前達成資產規模及法規鬆綁目標，政策受到外界肯定。不過金融業高層指出，若要真正吸引長期資金落地，台灣仍要朝三方向努力，政策亦需加速落地，否則將難以與新加坡、香港等成熟市場競爭。

包括第一，台灣要打造具特色的亞洲資產管理中心，關鍵不在全面複製新加坡或香港模式，而在於發揮自身的金融結構與產業優勢。

台灣擁有龐大的壽險資金與高淨值家族資產，銀行可扮演「跨境財富管理與融資平台」角色，將保險、信託、私人銀行及資產管理業務整合，協助高資產客戶創造資金彈性與傳承規劃。但在政策面需同步鬆綁外匯與稅務，建立跨境清算與資訊揭露標準，才能真正吸引國際機構落地，讓台灣在區域競爭中走出差異化。

第二，高雄專區雖已啟動，但有不少國際資金仍在觀望，主要是因尚未有具體投資案例，建議未來可由政府基金或大型壽險、銀行共同成立半導體供應鏈或綠能基礎建設相關基金，這也有助於吸引國際資金。

第三，人才是重中之重，但台灣薪資待遇相較於香港、新加坡仍偏低，另類投資專業團隊也較少，台灣除了自己培養具備國際視野與專業技能的金融人才之外，也需留住熟悉跨境基金、稅務與法遵的專業人才，並強化會計、法律、託管等服務供應鏈，建議可思考有哪些方式可以使人才留下來，像是透過專業資格互認及國內外培訓資源等，替台灣亞洲資產管理中心打造強大的人才庫，邁向國際盃。

國泰世華私人銀行執行長傅伯昇指出，資產管理業務吸引資金，重點不在單一商品，而是客戶的整體體驗提升。傅伯昇認為，不同於單純銷售商品，家族辦公室服務強調資產傳承與整體投資組合規劃，協助高資產客戶建立永續金流模式。

另一方面，傅伯昇表示，專區開放國際級私募基金，具長期投資效率與專業管理，能降低與股票、債券等流動性資產的連動，適合具專業投資經驗、以長期配置為目標的客群，對於資產上億元以上的高資產客戶而言，能在台灣投資而不需到海外，提供了便利性而具吸引力。

