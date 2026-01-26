央行管房市5年成績單！國銀房貸建融、不動產曝險急凍 房市真冷了

央行房市管制走滿五年，效益逐步浮現。金管會公布2025年底國銀房貸、建融、72-2條不動產放款比率、與房貸逾放，房市四大關鍵指標同步走低，顯示央行信用管制政策全面發酵，房市交易急凍、建商明顯縮手，銀行不動產曝險同步降溫。

象徵房市買氣的國銀房貸年增率，2025年底降至4.4%，寫下近八年新低，全年新增房貸僅4,850億元，年增額為六年來最少，僅剩2024年的四成。

銀行圈指出，六都買賣移轉棟數大幅下滑，加上央行持續控管國銀房貸總量，是房貸成長急縮主因。

象徵建商推案信心的指標同樣探底。2025年底國銀建築融資餘額3兆8,903億元，全年新增僅474億元、年增率降至1.23%，同寫十年新低。金管會指出，年底建融減少，除建案完工轉列房貸外，也與企業提前還款、年底調整負債結構有關。

在銀行曝險結構上，國銀依《銀行法》72-2條計算的不動產放款比率，12月底降至25.38%，連七個月走低，也寫近十年新低，僅8家銀行超過27%。市場視72-2條為「不動產放款天條」，顯示銀行整體對不動產曝險明顯收斂。

金管會9月起將新青安排除72-2條計算，免計入不動產放款分子，使不動產放款餘額第4季僅增加0.06兆元，為全年最低，加上房市管制未鬆、交易量續冷，使放款增量受限。

國銀房貸資產品質面也同步改善。12月底國銀房貸逾期放款餘額降至83億元，為九個月低點，單月減少4.16億元，月減額創四年新高。據了解，金管會持續關切高房貸逾放銀行，要求加速轉銷呆帳，是逾放下降關鍵。

市場分析，央行自2020年起連續推出房市管制措施，政策重心已由打炒房、約束多房族，轉向控管銀行不動產放款總量，如今房貸量縮、建商保守、銀行不動產曝險下降的效果已明顯浮現。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛指出，2025年全台土地成交金額降至1,492億元，年減三成，較疫情期間高峰腰斬，加上土石方管制新制上路，建商短期推案態度將更趨觀望。