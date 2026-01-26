台灣金聯子公司力興與台銀跨域結盟 合作包租代管、信託業務

台灣金聯資產管理全資子公司力興公司今日與台灣銀行簽署業務合作契約書，雙方在包租代管、信託業務等方面，展開跨產業之業務合作，這是台灣金聯繼上個月與台灣企銀簽署業務合作備忘錄後，再次「公公合作」。

台灣金聯公司兼力興公司董事長宮文萍與台灣銀行總經理吳佳曉今日出席簽約儀式。宮文萍強調，今年是台灣金聯公司成立25周年，經辦之出租案件已達數萬件，目前仍有500多件自有不動產出租中；台銀在信託服務方面，透過創新科技優化，以客戶需求為導向，多次獲得金管會安養信託獎肯定。

宮文萍指出，台灣金聯以全資子公司力興公司與台灣銀行異業結盟合作，就是以「留房養老」之安養信託實務需求為出發點，透過專業租賃管理，把閒置或難以自行管理的不動產活化為租金收入，進而銜接信託制度給付安排，讓安養資金來源更穩定、使用更有秩序，讓年長者保有房產，持續享受房產增值潛力。也即在雙方既有合作架構上，進一步建立標準作業流程與轉介機制，讓有安養信託需求的客戶，可同步獲得不動產管理方案。

宮文萍表示，台灣邁入超高齡社會，加上地區建物普遍老化，整體居住環境對年長者並不友善，多數年長者居住在自有的無電梯舊公寓，非常不便，常面臨擁有自宅，行動不便又卻欠缺穩定現金流的困擾，若能將房屋委由台灣金聯公司包租代管專業團隊處理，另行租用有電梯的房屋或養生村居住，除可享有房屋租金收入外，也不用擔心出租管理、修繕點交、租約風險等繁瑣問題。

宮文萍說，在承租屋主物件後，隨即辦理修繕整理再轉租，提供屋主穩定收入，降低空置風險；代管部分，可協助租務、管理、修繕、點交、收租等服務，屋主亦可保留出租權；另提供代租，協助尋找合適租客或代找適合物件之服務。