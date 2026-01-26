中國信託攜手台南市政府 ATM打詐結合警政資源

快訊

經濟日報／ 記者葉佳華／台北即時報導
台南市市長黃偉哲（中）在中信銀行總經理楊銘祥（左）陪同下，體驗中信銀行AI防詐ATM及通報機制。中信銀行／提供
台南市市長黃偉哲（中）在中信銀行總經理楊銘祥（左）陪同下，體驗中信銀行AI防詐ATM及通報機制。中信銀行／提供

中國信託商業銀行（簡稱「中信銀行」）致力以科技創新預防及遏止金融詐欺犯罪，26日攜手台南市政府舉辦「AI防詐再升級 金融科技ATM打詐新防線」記者會，在金管會副主委陳彥良、中國信託育樂公司董事長陳國恩及多位貴賓的見證下，由台南市長黃偉哲及中國信託銀行總經理楊銘祥共同宣布，透過公私部門協力模式，於台南市持續鋪設由中信銀行自建的人工智慧（Artificial Intelligence, AI）防詐ATM及通報機制，結合金融科技與警政資源，打造即時預警與聯防體系。

台南市長黃偉哲在致詞時表示，打擊詐騙絕不能止步，台南市自2025年5月起率先推動「口罩ATM防詐」政策，利用AI影像辨識與語音提醒來降低車手提領率，並配合警察局積極推動打詐，使台南市在六都打詐成效中名列前茅，期盼藉由台南市政府與中信銀行合作，有效打造出守護市民、攔阻詐騙的防線。

中信銀行總經理楊銘祥則指出，打詐是一場長期抗戰，需要政府、司法、金融業以及民眾一起努力，此次合作就是「跨域共治」的最佳範例。金融業為防詐的第一線，為了即時保護民眾的財產安全，將繼續精進作業流程，降低民眾的不便。

中信銀行目前已於全台鋪設逾500台AI防詐ATM，結合AI影像分析與多重安全機制，針對疑似車手未露出五官、異常提領、短時間內高頻次交易等高風險樣態進行即時偵測。當系統判定交易具潛在詐騙風險時，ATM將透過畫面與警示音提醒民眾注意交易風險，協助即時中止或重新確認交易，降低受騙可能性。

本次合作除了將於台南市擴大鋪設具備AI防詐功能的中信銀行ATM，雙方更將建立即時通報合作機制，當ATM偵測到異常行為達一定時間仍未解除時，便會自動依流程通報台南市政府勤務指揮中心到場釐清，強化跨機關聯防與應變效率。

中信銀行強調，透過金融科技與AI防詐應用，能將防詐關卡設立至交易當下，提升高風險行為辨識命中率，藉由公私協力與科技創新，打造兼顧流程串接與個資保護原則的協作機制，建構安全、公平的金融環境。

台南 金融科技 中國信託商業銀行 ATM AI 詐騙 車手

