日圓急升美元跳水 新台幣盤中強漲1.68角收逾3周高點

地緣政治紛擾持續，打擊市場對美元信心，美元指數大跳水，日圓又猛烈升值，加上台股續創新高助陣，新台幣兌美元今天升值氣焰高漲，盤中一度勁揚1.68角，突破31.5元關卡，不過午後升幅收斂，收在31.508元，升7分，仍創下逾3周新高。

美國總統川普撤回動武奪取格陵蘭的威脅之後，緊張情勢略有下降，但川普的政策高度不確定性傷及美元信譽，資金持續撤離美元資產，美元指數應聲重挫，失守98價位。

在此同時，日圓近日猛烈升值，從159價位直奔至153上下區間，市場傳出日圓急升背後因素是美日合作干預匯市，啟動被視為干預前兆的匯率檢查（RateCheck）。

新台幣兌美元今天以31.5元開盤後，由於日圓領軍亞幣衝鋒，又有外資匯入、台股續漲助攻，匯價旋即衝上盤中高點31.41元，強漲1.68角，不過午後外資縮手，部分轉為匯出，升幅收斂，終場以31.508元作收，仍創今年1月初以來、逾3周新高，台北及元太外匯市場總成交金額為19.38億美元。

外匯交易員指出，儘管外資今天小幅賣超台股，但在國際匯市影響下，新台幣展現近期罕見的凌厲升勢；不過市場風向變化快速，加上還沒看到外資大舉匯入，新台幣升勢是否能延續，又或只是一日行情，還有待觀察。

央行統計，美元指數今天暴跌1.2%，亞幣全面反彈，日圓狂漲2.69%，韓元勁揚1.68%，新加坡幣也升值0.71%，新台幣上漲0.22%，人民幣小漲0.09%。