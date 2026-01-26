台灣金聯子公司攜手台銀 推包租代管跨界合作

快訊

中央社／ 台北26日電

台灣金聯今天表示，子公司力興公司與台灣銀行簽署業務合作契約書，將展開包租代管與信託業務的跨界合作，以「留房養老」的安養信託實務需求為出發點，透過專業租賃管理，把閒置或難以自行管理的不動產活化為租金收入，讓年長者持續享受房產增值潛力。

台灣金聯發布新聞稿宣布，全資子公司力興公司今天與台灣銀行簽署業務合作契約書。

台灣金聯公司兼力興公司董事長宮文萍於簽約儀式表示，台灣金聯經辦的出租案件已達數萬件，目前仍有500多件自有不動產出租中，累積豐富物業修繕、招租及管理的專業經驗；而台銀在信託服務方面，透過創新科技優化，以客戶需求為導向，相信可為雙方業務合作奠定成功的基石。

宮文萍指出，力興公司與台銀異業結盟合作，將以「留房養老」的安養信託實務需求為出發點，透過專業租賃管理，把閒置或難以自行管理的不動產活化為租金收入，進而銜接信託制度給付安排，讓安養資金來源更穩定、使用更有秩序；後續將建立標準作業流程與轉介機制，讓有安養信託需求的客戶，可同步獲得不動產管理方案。

宮文萍表示，根據內政部最新統計，2025年底台灣年滿65歲人口數已占總人口數20.06%，正式邁入超高齡社會，加上地區建物普遍老化，整體居住環境對年長者並不友善，多數年長者居住在自有的無電梯舊公寓，非常不便，常面臨擁有自宅，行動不便又欠缺穩定現金流的困擾。

宮文萍說，若能將房屋委由包租代管專業團隊處理，另行租用有電梯的房屋或養生村居住，除可享有房屋租金收入外，也不用擔心出租管理、修繕點交、租約風險等繁瑣問題。

金聯 租金 台灣銀行 養老 台銀

相關新聞

台灣金聯子公司力興與台銀跨域結盟 合作包租代管、信託業務

台灣金聯資產管理全資子公司力興公司今日與台灣銀行簽署業務合作契約書，雙方在包租代管、信託業務等方面，展開跨產業之業務合作...

日圓急升美元跳水 新台幣盤中強漲1.68角收逾3周高點

地緣政治紛擾持續，打擊市場對美元信心，美元指數大跳水，日圓又猛烈升值，加上台股續創新高助陣，新台幣兌美元今天升值氣焰高漲...

台金聯子公司力興與臺銀跨域結盟 展開包租代管、信託業務合作

台灣金聯資產管理公司全資子公司力興公司26日與臺灣銀行簽署業務合作契約書，雙方將各自善用業務優勢，在包租代管、信託業務等...

新台幣升7分 收31.508元

台北外匯市場新台幣兌美元今天收盤收31.508元，升7分，成交金額13.17億美元

資產逾300萬元尊榮客群成長 永豐銀資產規模年增逾百億元

永豐銀行深耕經營理財客群，旗下尊榮理財客戶數與資產管理規模穩定成長，去(2025)年亦展現強勁動能，較前(2024)年增...

金融業美債曝險受關注 彭金隆：持有比例不高

全球市場擔憂美債風險，出現美債拋售潮，立委王鴻薇26日關切台灣金融機構持有美國公債的曝險情況指出，自去年起台灣持有美債規...

