台灣金聯子公司攜手台銀 推包租代管跨界合作

台灣金聯今天表示，子公司力興公司與台灣銀行簽署業務合作契約書，將展開包租代管與信託業務的跨界合作，以「留房養老」的安養信託實務需求為出發點，透過專業租賃管理，把閒置或難以自行管理的不動產活化為租金收入，讓年長者持續享受房產增值潛力。

台灣金聯發布新聞稿宣布，全資子公司力興公司今天與台灣銀行簽署業務合作契約書。

台灣金聯公司兼力興公司董事長宮文萍於簽約儀式表示，台灣金聯經辦的出租案件已達數萬件，目前仍有500多件自有不動產出租中，累積豐富物業修繕、招租及管理的專業經驗；而台銀在信託服務方面，透過創新科技優化，以客戶需求為導向，相信可為雙方業務合作奠定成功的基石。

宮文萍指出，力興公司與台銀異業結盟合作，將以「留房養老」的安養信託實務需求為出發點，透過專業租賃管理，把閒置或難以自行管理的不動產活化為租金收入，進而銜接信託制度給付安排，讓安養資金來源更穩定、使用更有秩序；後續將建立標準作業流程與轉介機制，讓有安養信託需求的客戶，可同步獲得不動產管理方案。

宮文萍表示，根據內政部最新統計，2025年底台灣年滿65歲人口數已占總人口數20.06%，正式邁入超高齡社會，加上地區建物普遍老化，整體居住環境對年長者並不友善，多數年長者居住在自有的無電梯舊公寓，非常不便，常面臨擁有自宅，行動不便又欠缺穩定現金流的困擾。

宮文萍說，若能將房屋委由包租代管專業團隊處理，另行租用有電梯的房屋或養生村居住，除可享有房屋租金收入外，也不用擔心出租管理、修繕點交、租約風險等繁瑣問題。