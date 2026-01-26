台灣步入超高齡社會 南山人壽2026年續推五大存健康行動

內政部最新統計，台灣在2025年12月底正式進入超高齡社會，65歲以上人口占比突破20%，每5人中就有1人是65歲以上。2025年南山人壽以「守護記憶」—預防失智為首個年度健康主題，推動相關倡議與活動，並透過多元管道傳遞，估計相關健康訊息觸及人數逾800萬人次，並推出失智症專屬保單及搭配延伸服務，希望加強國人失智防護網。2026年南山人壽將持續推動五大健康帳戶的「存健康行動」，及推出符合超高齡社會需求的商品與服務，提醒國人提早存健康、強化各項準備，才能讓百歲人生永續健康。

南山人壽在2025年推動「守護記憶」行動，成果亮眼，首先，在倡議與行動上，因人口結構高齡化，失智症盛行率隨之升高，據衛福部統計，全台65歲以上長者失智盛行率為7.99%，80至84歲更拉高到16%，推估至2041年台灣失智症人口將達近68萬人，南山人壽年初即以五大失智病徵，提醒國人要適當運動、健康飲食、充足睡眠、良好社交及預防疾病，來預防或延緩失智症進程，並分析相關失智理賠數據，推出強化失智給付的相關商品。

此外並與非營利組織One-Forty合作，設計失智症預防課程，及印尼語的麥得飲食（Mediterranean-DASH diet intervention for neurodegenerative Delay,MiND）培訓影片，讓外籍看護更了解如何照顧失智患者的飲食與起居；攜手天主教失智老人基金會，推出「大腦保健體操」等，南山人壽並有超過2.8萬名內外勤人員已完成失智友善天使的課程，全台109個通訊處取得失智友善組織認證，建構強大的失智友善網絡。

在推廣與活動部分，2025年8月南山人壽參與國家生技醫療產業策進會（生策會）主辦的「高齡健康產業博覽會」，介紹國外新式失智照護模式，2025年9月南山人壽主辦首屆「永續健康趨勢論壇」台北場，特邀高齡學權威—倫敦商學院經濟學教授Andrew J. Scott來台，並邀集國內醫學、財經專家共同呼籲國人及早準備，創造「長壽紅利」，11月台中場則是推廣良好生活習慣預防失智症；另外，據高雄醫學大學附設中和紀念醫院神經科指出，音樂可協助減緩失智者的不安情緒，為了透過老照片刺激長者回憶，9月首次舉辦「失智關懷音樂會暨回憶復刻相片展頒獎典禮」，攜手灣聲樂團，透過台灣經典老歌的演奏，用另類方式傳遞失智預防觀念，相關活動有逾1.2萬人次參與。

在調研與建言上，2025年10月南山人壽董事長尹崇堯與總經理范文偉，一同發布壽險業首本以失智為主題的「永續健康白皮書」，藉由調查發現失智已躍升為國人最擔憂疾病第二名，同時也發覺國人有七大不良生活習慣，即不愛運動、久坐、睡眠不足、愛吃甜食與炸物、接觸許多塑化微粒、未定期看牙、社交次數少等，皆是誘發失智的危險因子。

尹崇堯在「永續健康白皮書」記者會中提出四大承諾，包含設計更貼近日常生活的外溢保單，延長健康壽命；強化資產管理能力，縮小保戶保障缺口；長年期保單保障年齡延長至100歲，符合百歲人生社會需求；籌備健康服務子公司，延伸擴大南山人壽「健康守護圈」服務。四大健康承諾已開始逐步落實，展現南山人壽作為永續健康領航者的決心。

在公益與關懷上，尹崇堯於2025年11月率永續健康高階主管一行六人，親赴巴西貝倫參加聯合國氣候變化綱要公約（United Nations Framework Convention on Climate Change）下的第30屆締約方會議（Conference of the Parties 30，簡稱為COP30），向國際分享原鄉健康不平等情況。南山人壽慈善基金會自2023年原鄉關懷列車計畫啟動以來，累計協助逾6萬人次，2025年更針對原鄉長者進行失智檢測與觀念宣導，期間約480位原鄉長者接受篩檢，發現其中16%疑似失智風險，已由在地醫療照護服務團隊進一步關懷或安排檢查與治療。