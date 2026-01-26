快訊

睽違8年點頭客串 林志玲「絕美民國造型」提前曝光

輝達可以蓋了！台北都市計畫委員會拍板通過 這條件維持不變

快摸延長線！出現1狀況速拔插頭「你在和死神拔河」 消防員曝2方法改善

凱基銀行數位帳戶攜手「乖乖」 推出國內首張聯名金融卡

經濟日報／ 記者葉佳華／台北即時報導
凱基銀行數位帳戶Karry攜手「乖乖」推出國內首張聯名金融卡，完成指定任務享臺外幣高利活存再把開運小物帶回家。凱基銀行／提供
凱基銀行數位帳戶Karry攜手「乖乖」推出國內首張聯名金融卡，完成指定任務享臺外幣高利活存再把開運小物帶回家。凱基銀行／提供

凱基銀行26日宣布攜手國民零食品牌「乖乖」，推出國內首張「凱基Karry荷包乖乖金融卡」，只要是凱基銀行的新戶，透過Karry數位帳戶官網進行申辦，就有機會獲得限量「凱基Karry荷包乖乖金融卡」；另外，隨著年節將近，民眾只要申請Karry數位帳戶開戶成功且完成指定活動條件，還有機會獲得松山霞海城隍廟加持的「1元開運錢母」。

凱基銀行自推出Karry數位帳戶，不論是跨提轉30次免手續費、台股下單、基金申購及股票抽籤等手續費優惠皆深受好評。此次凱基銀行以都市傳說「乖乖」的守護概念發想，與乖乖跨界聯名合作創新推出「凱基Karry荷包乖乖金融卡」，民眾只要透過Karry數位帳戶官網新申辦開戶，不僅有機會獲得限量聯名金融卡，新戶完成指定任務，還可享台幣活儲5萬元（含）最高3%優利，讓「凱基Karry荷包乖乖金融卡」幫您乖乖守護荷包之外，再享錢進生財。

凱基銀行歡慶「凱基Karry荷包乖乖金融卡」上市，即日起至3月30日止，不論新舊戶完成指定任務，即可享新台幣最高300萬元（含）1.98%的台幣活儲優利及最高10萬美元(含) 5%的高利活存優惠，讓自己的荷包滿滿。

同時，凱基銀行也加碼推出活動，只要完成Karry數位帳戶任務，前往凱基銀行各分行出示行動銀行APP的完成任務畫面，就有機會領取包括「Karry荷包乖乖餅乾包」、「荷包乖乖御守」、「荷包乖乖杯袋」等限量開運小物。

另外，農曆春節將近，凱基銀行也特別與松山霞海城隍廟合作，持有「凱基Karry荷包乖乖金融卡」的客戶完成指定任務，就有機會獲得由松山霞海城隍廟加持的「1元開運錢母」轉入Karry數位帳戶，讓客戶財運亨通、福氣滿滿。

凱基銀行 乖乖 數位帳戶 金融卡 霞海城隍廟 台股

延伸閱讀

好運連發！萊爾富統一發票開出頭獎20萬 第3位台積電股票得主1/28揭曉

換新鈔 2月9日開跑

微型保險挺弱勢 看見成績

2港男來台當詐團車手躲北市東區飯店 警搜50張金融卡追提領贓款

相關新聞

金融業美債曝險受關注 彭金隆：持有比例不高

全球市場擔憂美債風險，出現美債拋售潮，立委王鴻薇26日關切台灣金融機構持有美國公債的曝險情況指出，自去年起台灣持有美債規...

資產逾300萬元尊榮客群成長 永豐銀資產規模年增逾百億元

永豐銀行深耕經營理財客群，旗下尊榮理財客戶數與資產管理規模穩定成長，去(2025)年亦展現強勁動能，較前(2024)年增...

台灣對中國投資金額大縮水 彭金隆：國銀對陸曝險降至淨值的14.59％

立法院財政委員會26日針對台美關稅貿易協議內容進行討論，立委郭國文提及，台灣經濟戰略從2011年對中國大陸投資金額約14...

華南銀行RPA驅動智慧金融 打造高效自動化營運環境

為加速內部數位轉型，華南銀行積極導入RPA（Robotic Process Automation，機器人流程自動化）技術...

元大證推動優質企業上市櫃 獲證交所頒「三冠王」及櫃買中心肯定

臺灣證券交易所於2026年1月8日舉辦「114年度中介機構頒獎典禮」，表揚對台灣資本市場具卓越貢獻之金融機構。元大證券憑...

IMF點名台灣美元曝險失衡 楊金龍反擊：這是誤解 很EASY、不會緊張

國際貨幣基金（IMF）發布「全球金融穩定報告」當中，點名台灣持有的美元計價資產匯率曝險程度，高達外匯市場交易量的45倍，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。