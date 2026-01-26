快訊

睽違8年點頭客串 林志玲「絕美民國造型」提前曝光

輝達可以蓋了！台北都市計畫委員會拍板通過 這條件維持不變

快摸延長線！出現1狀況速拔插頭「你在和死神拔河」 消防員曝2方法改善

資產逾300萬元尊榮客群成長 永豐銀資產規模年增逾百億元

經濟日報／ 記者葉佳華／台北即時報導
永豐銀行尊榮理財客戶數與資產管理規模穩定成長，2025年展現強勁動能，較2024年增加逾百億元資產規模。永豐銀行／提供
永豐銀行尊榮理財客戶數與資產管理規模穩定成長，2025年展現強勁動能，較2024年增加逾百億元資產規模。永豐銀行／提供

永豐銀行深耕經營理財客群，旗下尊榮理財客戶數與資產管理規模穩定成長，去(2025)年亦展現強勁動能，較前(2024)年增加逾百億元資產規模。永豐銀行表示，為服務往來資產達新臺幣300萬以上的「永傳」、「永富」與「永聚」三大客群，除專屬財富管理規劃外，也提供日常金融優惠、臨櫃優先服務與票據交易禮遇等，並整合集團資源與永豐金證券合作，提供銀行與證券雙平台專屬優惠，帶動尊榮理財會員在永豐金融體系穩健布局、持續增值。

永豐銀行表示，針對尊榮理財客群，由專人協助財產信託或理財規劃建議，也提供包括跨行提款轉帳及匯款、換匯減分、以及辦理票據交易免手續費等多元優惠，並於客服專線與分行臨櫃提供優先服務，為客戶提供更有效率的金融體驗。此外，為滿足尊榮理財客群對跨領域金融商品需求，永豐銀行攜手永豐金證券整合數位創新服務，提供客戶免費訂閱市場洞察、財經評論與專家分析等專欄，建立精準投資觀點；「永傳」與「永富」會員還可享台股電子手續費優惠。

為滿足多元理財客群需求，永豐銀行也推出定期定額申購基金或美股，包括全球、台灣股票型及穩定月配息債券型等共逾2,000檔，最低美元、人民幣或新臺幣100元即可申購；美股ShareShares平台最低新臺幣1,000元即能投資，去年美股ShareShares平台交易次數與交易金額年成長皆超過50%。

此外，永豐銀行2024年11月起推出財富管理LINE官方帳號（Official Account；OA），以數位化、個人化方式，提供包括快速綁定、理財報告定期更新、財富商品輕鬆查詢等即時理財體驗，創下綁定人數單月成長率逾50%佳績、截至去年12月底，好友數年增更大幅成長逾400%。

永豐銀行 永豐金 美股 月配息 台股 債券

延伸閱讀

金融業美債曝險受關注 彭金隆：持有比例不高

主動式ETF也能月月配名單公開！怎麼搭？00981A、00980A…「攻略」一次看

高資產客戶理財 不重押AI

年終獎金理財…小資女0050放台股核心比例曝 網一看資產配置：很不錯了

相關新聞

金融業美債曝險受關注 彭金隆：持有比例不高

全球市場擔憂美債風險，出現美債拋售潮，立委王鴻薇26日關切台灣金融機構持有美國公債的曝險情況指出，自去年起台灣持有美債規...

資產逾300萬元尊榮客群成長 永豐銀資產規模年增逾百億元

永豐銀行深耕經營理財客群，旗下尊榮理財客戶數與資產管理規模穩定成長，去(2025)年亦展現強勁動能，較前(2024)年增...

台灣對中國投資金額大縮水 彭金隆：國銀對陸曝險降至淨值的14.59％

立法院財政委員會26日針對台美關稅貿易協議內容進行討論，立委郭國文提及，台灣經濟戰略從2011年對中國大陸投資金額約14...

華南銀行RPA驅動智慧金融 打造高效自動化營運環境

為加速內部數位轉型，華南銀行積極導入RPA（Robotic Process Automation，機器人流程自動化）技術...

元大證推動優質企業上市櫃 獲證交所頒「三冠王」及櫃買中心肯定

臺灣證券交易所於2026年1月8日舉辦「114年度中介機構頒獎典禮」，表揚對台灣資本市場具卓越貢獻之金融機構。元大證券憑...

IMF點名台灣美元曝險失衡 楊金龍反擊：這是誤解 很EASY、不會緊張

國際貨幣基金（IMF）發布「全球金融穩定報告」當中，點名台灣持有的美元計價資產匯率曝險程度，高達外匯市場交易量的45倍，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。