金融業美債曝險受關注 彭金隆：持有比例不高

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
立法院財政委員會就「針對台美關稅貿易協議內容，對國家整體財經、國內產業與就業、股匯市場與各項民生通膨之影響與因應策略」進行專題報告邀請多個部會官員報告並備質詢，金管會主委彭金隆列席備詢。記者陳正興／攝影
全球市場擔憂美債風險，出現美債拋售潮，立委王鴻薇26日關切台灣金融機構持有美國公債的曝險情況指出，自去年起台灣持有美債規模已開始下降，關切銀行、保險與證券業是否已著手進行風險控管、減持美國公債。

對此，金管會主委彭金隆回應表示，若以市占率最大的金控來看，其整體資產規模約87兆元，其中海外曝險約28兆元，銀行業持有的美國公債部位不到新台幣1兆元，且金融機構主要持有的是公司債，而非美國公債。

王鴻薇也詢問金管會如何緊盯金融業，避免受到美債或日債價格下跌的影響。彭金隆表示，台灣金融機構在前一波匯率升值過程中，海外債券曝險已受到衝擊，相關單位也已完成相應的因應措施，這本就是金融機構應該做的風險管理，金融機構會依市場變化進行必要調整，金管會也將持續督促業者做好風險管理，以維持金融體系穩定。

