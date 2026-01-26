聽新聞
台灣對中國投資金額大縮水 彭金隆：國銀對陸曝險降至淨值的14.59％
立法院財政委員會26日針對台美關稅貿易協議內容進行討論，立委郭國文提及，台灣經濟戰略從2011年對中國大陸投資金額約143.8億美元、對美國僅約7.3億美元，截至2024年對中國依賴度降低7成，對美則增加近20倍，而金融機構對中國曝險應降至多少才能擺脫對中依賴？金管會主委彭金隆表示，歷史上對陸曝險最高占全體國銀的淨值約7成，截至目前約14.59%，與國銀對全球的布局有關。
彭金隆指出，金融機構對單一市場的依賴程度與所受風險有關，從過去國銀對陸曝險最高達到淨值的7成到如今降至14.59％，可從這兩個數值做風險比較，國銀降低對陸曝險是他們全球布局的一部分。
根據銀行局統計，國銀對陸曝險約為7,008億元，僅占海外總曝險比重的4.63%，少於美國的4兆2,418億元、澳洲的1兆1,895億元，以及日本的9,947億元。
