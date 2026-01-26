買不起台積電？ 立委促檢討千股制門檻 金管會彭金隆這麼說
立委黃珊珊26日在財委會上說，台股指數站上三萬點，但現行「千股一張」交易制度，已台積電投資門檻過高，與美國可1股交易、日本採100股的作法相比，台灣是否有檢討空間，讓年輕人買股門檻降低，也讓資本市場更貼近國際趨勢。
黃珊珊指出，雖然台灣已開放零股交易，但零股撮合與整股交易仍存在價差，影響投資人參與意願，導致不少投資人轉往美國市場直接買一股，或改買ETF分散投資。
但ETF受大盤波動影響，且無法讓投資人精準投資自己偏好的個股。她並建議，是否可檢討千股一張制度，或調降整股交易門檻。
對此，金管會主委彭金隆回應，資本市場涉及議題廣泛，目前已持續強化零股交易機制，相關交易制度也都在檢討中，未來若評估確有必要，將再進一步推動制度調整。
