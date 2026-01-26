華南銀行 RPA 驅動智慧金融 打造高效自動化營運環境

快訊

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
華南銀行積極導入RPA機器人流程自動化技術，全面優化營運流程。圖/華南銀行提供
為加速內部數位轉型，華南銀行積極導入RPA（Robotic Process Automation，機器人流程自動化）技術，全面優化營運流程。至今已建置多項自動化作業，每年產生逾70個數位勞動力 (Full-Time Equivalent, FTE)，RPA 應用覆蓋全行逾七成部門，展現高效與永續並進的金融創新。

三大亮點，全面提升營運效能

1.規模擴大，人才培育到位；自2024年成立RPA專責團隊以來，華南銀行採用敏捷運作模式，加速開發進程並強化跨部門協作。目前，全行導入RPA流程的部門佔比已超過七成，並培育120位RPA種子人員，協助員工主動發掘流程自動化機會，推動技術深度應用，讓數位轉型不僅停留在概念，而是實際創造效益。

2.效益顯著，節省時間與成本；以債務案件審查作業為例，該流程每年需進行約132萬次網站公告查詢，過去需人工逐筆操作並比對資料，耗費大量時間與人力。導入RPA技術後，系統能自動完成查詢與資料彙整，每年可產生約21個數位勞動力（FTE），讓員工專注於高價值的客戶服務，進一步提升營運效益。

在徵信報告查詢作業上，華南銀行同樣導入RPA技術，簡化跨網站與內部系統查詢、資料擷取與彙整流程，每年處理約5萬筆查詢，產生約六個數位勞動力（FTE），並帶來無紙化效益，減少約8.2萬張紙張使用，不僅提升報告製作效率與即時性，更落實環境永續。

3.風險控管強化，流程更穩定；華南銀行不僅追求效率，更重視風險控管。RPA技術已廣泛應用於判決查詢、信用卡爭議款處理及查核題庫維運等場景，透過自動化處理高頻且規則明確的作業，有效降低人工錯誤風險，確保流程正確性與穩定性，進一步強化整體營運安全。

未來展望 AI + RPA打造智慧金融新模式

展望未來，華南銀行將持續盤點並優化內部流程，深化 RPA 技術應用，並積極結合人工智慧（AI）與自動化決策技術，打造更智慧化、整合化的營運模式，推動金融科技創新，提供更即時、精準且個人化的服務，為客戶與員工創造更大價值，同時實踐永續經營理念，邁向智慧金融新時代。

華南銀行 數位 永續

相關新聞

日圓急升、銀行教戰如何壓低旅日成本 一張表掌握各家銀行回饋

日本官方疑似進場干預日圓，26日日圓兌美元升至154.03價位，日圓兌新台幣現鈔賣出價也從23日的0.2028升到0.2...

金價直直漲 楊金龍：近半年未再買進黃金 全球主要是這五國央行大買

金價直直漲，今日每盎司已突破5千美元，楊金龍在答覆立委賴士葆質詢時回應，他認為這波國際金價大漲，主要仍來自於民間的力量，...

赴美投資2500億美元 楊金龍認為三大原因使台幣匯率不會大幅貶值

根據台美關稅協議結果，我方承諾企業赴美自主投資2500億美元，外界擔心會否引發台幣大幅貶值？央行總裁楊金龍今日在答覆立委...

元大證推動優質企業上市櫃 獲證交所頒「三冠王」及櫃買中心肯定

臺灣證券交易所於2026年1月8日舉辦「114年度中介機構頒獎典禮」，表揚對台灣資本市場具卓越貢獻之金融機構。元大證券憑...

IMF點名台灣美元曝險失衡 楊金龍反擊：這是誤解 很EASY、不會緊張

國際貨幣基金（IMF）發布「全球金融穩定報告」當中，點名台灣持有的美元計價資產匯率曝險程度，高達外匯市場交易量的45倍，...

彭金隆：台美關稅協議 有助台股朝正面方向進展

台美達成關稅貿易協議，金管會主委彭金隆今天說明，15%對等關稅且不疊加、半導體及其衍生品的最優惠待遇等架構，將讓台灣產業...

