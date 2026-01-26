串聯保險與消費回饋 全盈+PAY 助攻毛孩經濟永續成長

台灣寵物商機再創高峰，農業部最新資料顯示，2025年犬貓登記數已逾340萬隻，創下歷史新高；寵物產業每年約創造近600億元經濟價值。飼主對寵物健康與醫療保障的重視程度日益提升，也更願意投入於保健食品、美容照護、先進醫療與保險規劃，其中，寵物保險更被視為金融市場中的新興藍海。

全盈+PAY表示，寵物保險市場的成長，反映的不只是金融商品創新，更是社會價值的轉變。當「毛孩視同家人」成為多數家庭的共識，完善的風險規劃也成為負責任飼養的一環。全盈+PAY透過整合支付回饋與保險規劃，並將服務延伸至寵物通路和日常消費場景，讓保障、回饋更貼合飼主需求，促進毛孩經濟永續發展，形塑更成熟的毛孩友善社會。

看準市場趨勢，富邦產險為減輕飼主的負擔、提升毛孩生活品質，在「頂級照護」方案中，醫療費用保障最高達12.6萬元、保期內住院理賠及手術費用最高各可達6萬元，另涵蓋最高200萬元侵權責任保障，提供毛孩家庭全方位防護。於3月31日之前，民眾透過全盈+PAY線上投保富邦寵物險，並搭配「玉山數位e卡寵生活版」付款，則可享3%回饋；另投保富邦產險指定險種，使用全盈+PAY付款單筆保費滿600元以上，即可享5%全盈儲值金回饋，讓保障與回饋一次到位。

冬季為毛孩健康照護的重要時節，全盈+PAY亦攜手多家寵物通路推出消費回饋活動，1月1日至3月31日，於東森寵物雲、寵物公園、貓狗大棧等全盈支付合作實體通路，使用全盈+PAY消費累積滿額，即有機會獲得1萬元及5,000元全盈儲值金、Marshall攜帶式藍牙喇叭、全家購物金等多項好禮。全家行動購為增進毛孩家長購買便利性，除推出貓狗必備罐頭、肉泥與零食，更有外出推車、反光寵物鞋和寵物用帳篷等多款用品。

此外，3月31日前，於寵物公園、統領廣場等精選通路，使用全盈+PAY單筆消費滿1,200元以上，享5%全盈儲值金回饋。另於指定電商通路，使用全盈+PAY單筆消費滿2,500元以上，亦可獲得200元全盈儲值金回饋。