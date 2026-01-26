餐飲小店也能享「三安」保障！富邦產險推「青創食代」守護專案

台灣小吃、美食盛行，也讓街邊餐飲店快速成長，針對小店家風險管理的需求，富邦產險創新推出「青創食代」守護專案，以低門檻、彈性投保、一張保單整合涵蓋公安、食安與勞安等三大核心風險為設計主軸，強化微型餐飲業者面對突發風險的經營韌性，為日常營運提供安心後盾。

富邦產險表示，微型餐飲業者往往因店面規模小、人力有限，在公共安全、食品安全及勞工安全等營運責任風險上，承受更高的經營壓力，特別推出「青創食代」守護專案，鎖定店家內用、外帶與外送等多元餐飲型態，整合包括公共安全責任、食品安全責任，以及勞工安全保障等三大關鍵保障內容，一次投保即可全面守護營運關鍵環節，降低突發事故對店家造成的財務衝擊。

以常見的餐飲經營情境為例，若小型火鍋店於營業前更換瓦斯時不慎發生意外，導致員工與顧客受傷，甚至波及承租店面或炸毀鄰屋玻璃，即可透過專案的公共意外責任保險及雇主補償契約責任保險來填補瓦斯氣爆造成的損失。例如外帶餐飲業者若發生因食材保存不當，造成多人上吐下瀉的食品安全爭議，或是因外帶紙碗破裂，熱湯外溢造成消費者燙傷等，則可透過專案中的產品責任保險補償所造成的損失。

因應消費者對餐飲安全與服務品質要求不斷提升，完善的風險管理為餐飲經營不可或缺的一環，富邦產險建議業者，可針對實際需求，了解最適合自身營運的保障方案，為小店做好準備，讓經營更安心。