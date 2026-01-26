保險公司會加入信保出資行列嗎？ 立院財委會將解答

快訊

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導

台美關稅貿易協議拍板定案，政府提供2,500億美元的信用保證，國發會副主委高仙桂26日提及規劃包含公股銀行和民營銀行參與，立委賴士葆也關心資金龐大的保險公司是否加入？對此，金管會主委彭金隆表示，保險公司與銀行屬性不同，可做擔保放款，但不能擔任擔保機構。國發會則表示目前未將保險公司納入規劃中。

彭金隆指出，保險公司不能擔任擔保機構，屬性和銀行不太一樣，但根據保險法第146-3條規定，保險公司仍可做有國家保證機制的擔保放款。

至於保險公司是否加入信保出資行列，高仙桂則表示，目前由國發基金和8個公股銀行，以及民營銀行出資，不包含保險公司和中央銀行。

