保險公司會加入信保出資行列嗎？ 立院財委會將解答
台美關稅貿易協議拍板定案，政府提供2,500億美元的信用保證，國發會副主委高仙桂26日提及規劃包含公股銀行和民營銀行參與，立委賴士葆也關心資金龐大的保險公司是否加入？對此，金管會主委彭金隆表示，保險公司與銀行屬性不同，可做擔保放款，但不能擔任擔保機構。國發會則表示目前未將保險公司納入規劃中。
彭金隆指出，保險公司不能擔任擔保機構，屬性和銀行不太一樣，但根據保險法第146-3條規定，保險公司仍可做有國家保證機制的擔保放款。
至於保險公司是否加入信保出資行列，高仙桂則表示，目前由國發基金和8個公股銀行，以及民營銀行出資，不包含保險公司和中央銀行。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言