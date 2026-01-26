LINE Bank推出「財力評估模型」無須財力證明挺百工百業過好年

快訊

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

農曆春節將至，居家修繕、新車採購、紅包支出及送禮聚餐讓資金需求進入高峰。對於百工百業勞工族群，特別是餐飲旅宿、門市、業務、外送物流等服務人員來說過年往往是業務最繁忙時。對此，LINE Bank強調透過「全天候24小時自動化申貸審核簽約撥款」機制，能幫助客戶從申請、徵信、核貸到撥款在App內快速自主完成。針對餐飲旅宿、門市、業務、外送物流等服務人員，只要往來信用無異常，通常可獲核50萬元的高額度。

持續助力百工百業申請貸款，LINE Bank已於今年1月1日起，上線「財力評估模型」機制，針對有收入但不便提出財力證明的族群，亦包括領現客群、創業一族等，以AI大數據模型推估還款能力，簡化申辦手續，加速申貸流程。

LINE Bank強調透過不間斷的創新，金融服務應當如同「生活」般，隨時隨地可得。無論是凌晨或深夜，從申請到資金入帳，最快僅需7分鐘，真正實現「資金即時到位」的金融體驗，讓每一位辛勤工作的台灣人，在需要資金解決燃眉之急時，都能感受到24小時不打烊最快速、有力的支持。

