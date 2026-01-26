IMF 點名台灣美元曝險失衡 楊金龍反擊：這是誤解 很 EASY、不會緊張

國際貨幣基金（IMF）發布「全球金融穩定報告」當中，點名台灣持有的美元計價資產匯率曝險程度，高達外匯市場交易量的45倍，高居全球主要經濟體之冠。對此，央行總裁楊金龍26日回應，認為IMF是誤解，依照央行所計算的倍數約為20倍，強調不會很緊張、｢我們覺得很EASY！」，他也表示，IMF有時對台灣經濟成長預估也都有落差，顯示對於台灣的實際情況並非了解。

立法院財政委員會26日邀集六大財經部會首長就「針對台美關稅貿易協議內容，對國家整體財經、國內產業與就業、股匯市場與各項民生通膨之影響與因應策略」進行專題報告，並備質詢。

立委賴士葆詢問，近期金價驚驚漲，全世界央行都在買黃金，且外界都有建議央行應該購買黃金作為配置，詢問最新台灣中央銀行是否有配置黃金部位？

央行總裁楊金龍先表示，不認為全世界央行都在買黃金，他指出，事實上，這一波黃金價格上漲，主要是民間的力道推升，並非央行的力道，且目前也只有俄羅斯、大陸、印度、土耳其、波蘭這五個國家購買黃金，其餘國家像是韓國、日本歐盟都沒有在買，「所以不是主要央行去買」。

賴士葆再問央行，外匯存底近期是否有買進黃金？是否高達八成都在美元資產？楊金龍也直球對決表示「沒有」，至於外匯存底資產配置則維持分散，隨時動態調整。

另外，賴士葆也指出，近期IMF發布的「全球金融穩定報告」，並點名台灣對美元匯率曝險程度明顯高於外匯市場可承受交易深度，美元計價資產匯率曝險高達外匯市場交易量的 45倍，遠高於韓國25倍、日本20倍，德法義則是個位數，他詢問央行看到該報告後的想法為何？

楊金龍指出，IMF是誤解，事實上若根據央行計算，我們約20倍左右，因此對於該報告不會感到緊張，｢我們覺得很EASY」，他也表示，IMF有時候對於台灣的經濟成長率預測也差很多，認為該機構對於台灣的實際情況並非很了解，但對於該報告會參考。

另外，針對美國要求台灣企業對美直接投資2,500億美元。賴士葆也詢問，是否會向央行購買外匯？楊金龍指出，目前市場的外幣資金充裕，民間部門存放在國內銀行的外匯存款金額約3,100餘億美元，另外，台灣光是對美國一年貿易順差就大約1,500億美元，而這僅僅是流量，存量跟流量完全都沒有問題。

至於對美貿易順差1,500億美元是否會進入央行外匯存底？楊金龍解釋，不會，因為央行主要是在市場調解供需，有買也有賣，基本上若有增加，應該只增加一點點；若有減少，也只減少一點點，以目前評估，短期內應不會動到外匯存底。楊金龍也說，企業賺了美元，很大一部分都會放在外幣存款，且會有一部分放在國外。